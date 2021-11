Én måned uten porno og onani burde vi klare

Jack Chen (18) ønsker at flere skal få et bevisst forhold til pornografi og onani.

Selv om ingen vet at du bruker pornografi, kan det fortsatt ha konsekvenser.

November er tilbake, og den samme internettutfordringen er i gang igjen: #NoNutNovember. Utfordringen er en måned uten onani og helst også pornografi.

En tullete utfordring? Muligens. Et godt tidspunkt for å diskutere ens forhold til pornografi? Jeg kommer ikke på noe bedre tidspunkt.

Fakta Hva er #NoNutNovember? En årlig utfordring på sosiale medier. Startet i 2017.

Utfordringen går ut på å ikke onanere eller ha sex gjennom hele november.

Kommer fra det engelske uttrykket «to bust a nut», altså å oppnå orgasme.

Hensikten med utfordringen er ikke helt klart. Noen mener det er å uttrykke mannlighet, mens andre mener det handler om viljestyrke. Kilde: Aftenposten/Urban Dictionary Vis mer

Å forske på konsekvensene av pornografi er vanskelig. Forskere i Canada ville se på effektene av pornografi på menn i 20-årene. Problemet var at de ikke hadde en kontrollgruppe å sammenligne med, siden alle mennene de spurte, så på pornografi.

Denne studien har måttet tåle kritikk i ettertid, men det finnes en rekke studier som tyder på at de fleste menn ser på porno i større eller mindre grad.

Er pornografi bra?

Kan man prøve å si at pornografi er en god ting for samfunnet? En studie fra 2016 viser at i samfunn hvor pornografi blir benyttet, har man mindre overgrep.

Argumentet om at pornografi, eller mer spesifikt utløsning, reduserer sjansen for prostatakreft, er fortsatt under diskusjon. Men det er likevel ikke noe å kimse av.

Likevel er dette nok? Hvordan føler du deg etter å ha sett på pornografi? Er du bekymret for at noen skal finne ut at du ser på det? Er du bekymret for at synet du har av det motsatte (eller samme) kjønn? Forteller du andre om dette?

Ingen behøver å høre om privatlivet ditt, men hvis du får en indre skam av pornografi, burde du kanskje ta en seriøs totalvurdering.

Bli mer bevisste

Vi er blitt oppfordret til å ta en vurdering av våre flyvaner. Vi er også blitt oppfordret til å være bevisste på hva og hvor mye vi kjøper.

Burde vi ikke vurdere pornografi på lik linje? Det er jo også et produkt? Selv om det ofte er gratis, finansierer man likevel en industri som tidligere er blitt avslørt for en rekke kritikkverdige forhold.

Det som skiller pornografi fra mange andre produkter, er at ingen trenger å vite at du benytter det, men det betyr ikke at det ikke har konsekvenser for deg og de rundt deg.

Ta deg noen minutter til å vurdere, da: Er pornografi godt for deg nå, og i fremtiden? Er det godt for de rundt deg og resten av samfunnet? Klarer du deg en måned uten?

Den siste kan du faktisk teste ut, bli med på #NoNutNovember!

