Norske ungdommers privilegium

Emma Tomlinson 17 år

8 minutter siden

Norge er langt fra perfekt, men én ting er ganske så sikkert: For det meste er vi trygge. For det meste er vi heldige, skriver debattanten.

Det vi tar som en selvfølge, er et annet menneskes uoppnåelige drøm. Likevel tar vi det for gitt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nyhetene lyser mot meg enda en gang. Hjertet mitt synker. En gutt født i samme år som meg har skutt og drept 21 mennesker på en skole i USA, hvorav 19 av dem er barn.

Som norsk elev på en internasjonal skole i Hongkong hører jeg historier fra mine medelever og venner om æresdrap, korrupsjon, krig og brudd på menneskerettighetene som om det er en trivialitet. Noe hverdagslig.

Jeg blir sittende igjen med en klump i magen. For hvor mye vet egentlig vi om dette? Hvor mye vet norske ungdommer om dette? Er norske ungdommer oppmerksomme på hvor privilegerte vi er i Norge? På hvilke rettigheter og muligheter vi har?

Drømmer og selvfølger

Det vi tar som en selvfølge, er et annet menneskes uoppnåelige drøm. Likevel tar vi det for gitt.

Norge er langt fra perfekt, det er uenigheter på mange områder, men én ting er ganske så sikkert: For det meste er vi trygge. For det meste er vi heldige.

Vi går ikke rundt med en konstant frykt for at politiet skal utøve tilfeldig vold i en alminnelig situasjon. Vi stoler på deres kompetanse og integritet.

Vi går ikke rundt med frykt for å bli skutt i klasserommene våre. Vi stoler på at skolen er et fristed som er trygt, hvor vi skal lære og trives.

Kvinner og menn er noenlunde jevnt representert. Der hvor det ikke er lik representasjon, er man bevisst på problemstillingen, og man ønsker å gjøre det bedre.

Vi har et valg

I Norge tar jeg det for gitt at hvis jeg brekker armen eller får en hjernerystelse, så får jeg helsehjelp uten at det gjør meg blakk.

I Norge tar jeg det som en selvfølge at jeg skal få en god utdanning, og at jeg står fritt til å velge hva jeg ønsker. Men tenker vi noen gang over dette? Står vi noen gang utenfor en matbutikk, et Nav-kontor, en legevakt eller en barneskole og tenker på hvor privilegerte vi er?

Mest sannsynlig: nei. Vi tar nok det meste for gitt - som en selvfølge.

Den norske stat og norsk ungdom har et valg. Vi kan være tilfredse med hvor godt vi har det i Norge, og nøye oss med det. Eller vi kan ta opp kampen for at alle i verden skal kunne ha det like trygt og demokratisk som oss.

Starter i det stille

FNs bærekraftsmål handler ikke bare om klimakampen. De handler om så mye mer.

De handler om at kvinner og menn skal være likestilte på alle arenaer. De handler om tilgang til et godt helsevesen. De handler om å ha en verden som er i balanse.

Så hvor mye tenker norsk ungdom over dette? Hvor mye lærer vi om disse utfordringene på skolen? Hva kan vi gjøre for å bli bedre?

Forandring starter ikke nødvendigvis med demonstrasjoner, kampanjer og kamprop i gatene. Forandring kan starte med at man leser nyhetene istedenfor å se på Youtube til frokosten.

Det handler om å diskutere samfunnsaktuelle temaer med venninnegjengen og ikke bare snakke om hvem som gjorde hva på den siste festen.

Kunnskap og forståelse er makt. Forandring starter i det stille. Og vi har definitivt et valg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!