Han blir kalt «knivmannen». Hva med å vise litt respekt?

Jente 17 år

Nå nettopp

Politibilen som ble brukt til å kjøre ned 33-åringen, ble tirsdag dekket til med presenning.

Jeg vil at broren min skal være trygg, selvom han er psykisk syk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg skjønner ikke, jeg. Helt ærlig skjønner jeg ingenting. Jeg sitter og følger med på Bislett-saken. Og unnskyld meg, men hva er det som skjer?!

Jeg blir sint. Jeg blir skikkelig lei meg og sint. For det første: knivmannen? Dette var et ekte menneske. En ekte mann med følelser, og mediene kaller ham for «knivmannen».

Har vi ingen respekt for hans pårørende? Har vi ingen respekt for «knivmannen»?

Fakta Om hendelsen Tirsdag ble en person skutt og drept av politiet i Thereses gate, sentralt i Oslo.

Rett før kl. 9 fikk politiet melding om at en barbeint mann i bar overkropp forsøkte å angripe et tilfeldig offer med kniv. Politiet var på stedet veldig raskt og gikk umiddelbart i aksjon.

En politibetjent er skadet i hendelsen, men ikke kritisk.

Foreløpig er det ingen informasjon som tyder på at dette var terror

Gjerningspersonen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i fjor. Hendelsen skjedde dagen etter at han fikk perm. Kilde: Aftenposten Vis mer

Skjerp dere!

Jeg er også skeptisk til politiet. Jeg skjønner godt at de skal handle, men seriøst. Først kjører de på en person to ganger. Så avfyrer de seks skudd.

Var det virkelig nødvendig? Skal ikke skyting være siste utvei? Om dere skal være bevæpnet, må jeg vite at dette er for å beskytte, ikke drepe.

Vi må ikke glemme at dette er et menneske. For alt vi vet, kunne det vært en av dine egne nærmeste. Det er ikke innafor at vi snakker om ham på den måten som vi gjør.

Og sist, men ikke minst. Politiet, mediene og alle dere med makt. Tenk på hvilke ord dere bruker. Skjerp dere, og vis litt sympati. Det finnes pårørende.

Syk bror

Jeg har selv en bror som er psykisk syk, og jeg blir veldig trist av disse nyhetene.

Broren min er ett av de fineste menneskene jeg vet om, men han er syk. Som en av hans nærmeste vet jeg at han fortsatt er et menneske. Et menneske med følelser som man må ta hensyn til.

Den psykiske helsetjenesten i Norge er langt fra perfekt, og vi må fokusere mer på å hjelpe dem som er syke. Jeg kan bare forestille meg hvor redd og forvirret gjerningsmannen må ha vært.

Jeg trenger dere på min side. Jeg trenger å kunne vite at dere har ting under kontroll.

Jeg vil ikke bekymre meg mer for broren min mer enn det jeg allerede gjør. Jeg vil at han skal være trygg, selv om han er psykisk syk. Vær så snill.

