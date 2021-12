Et budskap jeg håper du tar med deg inn i 2022

Sigrid Marit Jonassen Verpe 17 år

31. des. 2021 09:00 Sist oppdatert 12 minutter siden

Alle kjemper en kamp du ikke kan se, skriver Sigrid Marit Jonassen Verpe (17).

Selv den mest sprudlende og positive i klassen kan skjule mye bak masken.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Bak sminken og merkeklærne kan det skjule seg hemmeligheter ingen vet om. Bak den røffe tonen kan det ligge en mørk fortid. Bak den stille sjenerte stemmen kan det skjule seg en usynlig angst.

Alle har sitt. På hver sin måte.

Upassende kommentarer

Man kan ikke se på noen om de sliter eller bærer på tyngende tanker. Ingen mennesker er tankelesere. Heller ikke psykologer, selv om noen tror det. Men de fleste av oss kommer med uttalelser om andres liv og væremåter likevel:

«Skulle ønske jeg også fikk tilrettelagt skole som deg. Det virker så digg å slippe lekser.»

«Ikke klag over at du fikk fem. Jeg fikk to. Tenk hvordan jeg føler meg?»

«Kan du ikke bare glemme det og komme deg videre. Det jo 100 år siden det skjedde?»

De fleste av oss kommer ikke med slike uttalelser for å være slemme. Det bare detter ut av oss, ofte uten å ha tenkt så nøye over det. Og de er som oftest ment i beste mening.

Tenk deg om

Men hva om gutten som får tilrettelagt skole, har en usynlig sykdom? Tenk om han som ble fortvilet over en femmer, egentlig ble veldig redd fordi foreldrene mener at kun seksere er godt nok?

Du har ingen forutsetninger for å vite hva et annet menneske bærer med seg i bagasjen. Så før man slenger ut med «råd» og andre kommentarer, bør du kanskje tenke deg om to, tre eller fire ganger.

Det har jeg selv erfart. Kommentaren var denne: «Åh, du er så heldig! Må være digg å gå tilrettelagt med halve skoledager og mindre lekser.»

Én sånn kommentar førte til at jeg reiste på skolen i perioder jeg ikke burde, noe som fikk negative bivirkninger. Jeg ville jo ikke tro at folk skulle tenke at jeg var lat, en skulker eller heldig som gikk tilrettelagt.

Det var, og er, et sårt tema. Jeg får tilrettelegging på skolen fordi jeg er syk – med en sykdom som ikke synes utenpå.

Kan aldri vite

Jeg har også selv tråkket i salaten mange ganger. En gang gjorde det inntrykk. Jeg sa til en klassekamerat at jeg var så lei av at mamma maste så mye. At det var så mye «styr» hele tiden.

Da sa han tilbake: «Så utakknemlig du er! Har du tenkt over at ikke alle har en mor? Du burde hjelpe henne så mye du klarer, du som faktisk har muligheten til å hjelpe moren din.»

Det fikk meg til å tenke. Tenke på det faktum at man faktisk aldri kan vite med sikkerhet om man ikke har spurt. Selv den mest sprudlende og positive i klassen kan skjule mye bak masken.

Forhåndsdømming er en farlig lek. Så før du kommer med uttalelser og kommentarer, husk dette: Alle kjemper en kamp du ikke kan se, og det er din og min oppgave å respektere det!

Det håper jeg alle tar med seg inn i det nye året.

