«Sportsvaske» er årets ord. Det er det all grunn til.

«Sportsvaske» ble kåret til årets nyord. Ordet blir brukt når myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys.

Jeg håper årets nyord gjør at vi kan fortsette debatten om sportsvasking.

Autoritære regimer som utfører grove menneskerettighetsbrudd, bruker store idrettsarrangementer for å renvaske sitt rykte. Demokratiske land må stå opp mot denne uretten.

Språkrådets kåring av årets nyord viser at det å sportsvaske fyller et hull i ordforrådet vårt. Og det viser hvor viktig det er at vi snakker om fenomenet sportsvasking.

Viktige prinsipper må gå først

Begrepet brukes om myndigheter i autoritære land som bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys. VM i sjakk var i Dubai, fotball-VM legges til Qatar, og vinter-OL er i Beijing.

Det er blitt en internasjonal trend at autoritære regimer bruker store summer på idrettsarrangementer. Og vertslandets prestisje blir vel så viktig som de sportslige prestasjonene.

I november skulle to norske journalister intervjue en regimekritiker i Qatar. Det endte med at både journalistene og kritikeren ble arrestert.

Det viser at Norge må sette prinsipper om frihet, demokrati og menneskerettigheter foran sportsarrangementer.

Moralsk plikt

Demokratiske land har en moralsk plikt til å stå opp for menneskerettighetene. Hvis ikke vi skal det, hvem skal da?

Regimer bruker milliarder på overdådige sportsarrangementer for å dekke over grove menneskerettighetsbrudd. Slik kjøper de seg fri fra ansvaret sitt, mens Vesten sitter hjemme og ser på.

Norge bør ta initiativ overfor EU om å stå sammen i kampen for menneskerettighetene i Kina.

Vi må bryte muligheten for at diktaturer kan kjøpe seg fri fra konsekvensene av menneskerettighetsbrudd, fordi det er flere internasjonale sportsarrangementer som fortjener offentlighetens søkelys.

Jeg håper årets nyord gjør at vi kan fortsette debatten om sportsvasking langt inn i dette tiåret.

