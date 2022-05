Hvorfor blir «one night stands» ofte på guttenes premisser?

Etter en kjip seksuell opplevelse kan helt frie og trygge jenter ende opp med å føle seg utrygge og usikre, skriver Dagny Braanen Lindgren.

De har hatt sex, alt var i utgangspunktet frivillig, likevel har jenta en uggen følelse etterpå. Hvorfor?

Vi står midt i russetiden, og her er et råd til gutta: Be om samtykke! Her skal jeg forklare hvorfor:

Jeg leser og hører om kjipe «one night stands» hele tiden. Jenter som lurer på hva de opplevde sist natt. De har hatt sex, og alt var i utgangspunktet frivillig, men hvorfor går de ut av det med en uggen følelse likevel?

«Jeg sa jo ikke nei, og selv om det var en dårlig opplevelse, så var det ikke egentlig hans feil», hører jeg jenter si støtt og stadig.

Men for søren, da. Skal man slå seg til ro med at det er sånn det kan være for jenter å ha spontan og tilfeldig sex? Det skal i hvert fall ikke jeg si meg fornøyd med.

Pornokulturen

På en fest kan man møte en hyggelig og imøtekommende gutt som virker interessert i å bli kjent med deg. Så kan stemningen plutselig snu når man går inn på et rom.

Gutten kan oppføre seg helt annerledes enn tidligere samme kveld. Han er ikke like hyggelig som han først virket, og ikke opptatt av hva jenta har lyst til. For nå setter han sitt eget behov foran alt annet, inkludert henne.

Etter mitt inntrykk er en slik situasjon i ferd med å bli vanlig kultur.

Jeg tror at noen gutter har fått et bestemt syn på hvordan tilfeldig sex skal være. Trolig på grunn av pornokulturen.

Vanlig porno viser aldri noen form for samtykke og er sterkt preget av objektivering av kvinner. Dette fører til at mange gutter ikke lærer seg å se personen de har foran seg, som noe annet enn et seksuelt objekt.

I ytterste konsekvens kan dette oppleves som en voldtektsaktig situasjon for en jente, selv om dette ikke var intensjonen fra guttens side, og jenta i utgangspunktet hadde lyst.

Slik kan «one night stands» bli en opplevelse som ofte er på guttenes premisser fremfor begges.

Lov eller kultur

Men «one night stands» skal ikke bare være guttenes domene. Da får vi en dårlig seksualkultur som hverken gutter eller jenter ønsker eller tjener på.

Mange tar til orde for en samtykkelov, som vil si at sex uten samtykke er voldtekt. De fleste motargumentene for denne loven er at det kan ødelegge stemningen, at det kan oppstå kluss om man ombestemmer seg, og at det kun vil bli ord mot ord i en eventuell rettssak.

Jeg tar ikke nødvendigvis til orde for en slik lov, men vil heller argumentere for at en samtykkekultur kan gjøre mer enn bare å stoppe voldtekt.

Dette kan hindre mye anger og usikkerhet i ettertid.

Hva er en samtykkekultur? Et samtykke går ut på at begge parter skal gi uttrykk for at de har lyst, , i både ord og handling. Denne gjensidige kontakten skal opprettholdes gjennom hele akten.

En samtykkekultur vil si at man innarbeider samtykke som vane, til det blir en helt automatisk del av ungdommers sexliv. Ved å forsikre seg om at den andre parten har lyst, skaper man en grunnleggende trygghetsfølelse og opplevelse av likestilling hos begge parter. Dette kan hindre mye anger og usikkerhet i ettertid.

Gi rom for å si ja

Etter en kjip seksuell opplevelse kan helt frie og trygge jenter ende opp med å føle seg utrygge og usikre. Jeg synes det er dumt om jenter ender opp med å begrense seg selv for ikke å havne i lignende situasjoner igjen.

Dette er ikke noe jenter burde trenge å tenke over. Ansvaret for å ta opp samtykke bør ligge hos guttene, selv om begge parter bør være bevisste, om dette skal bli en reell kultur.

Føler den andre parten seg sett, hørt og respektert, kan jeg ikke forstå annet enn at opplevelsen vil føles bedre for begge.

Nå som det er russetid og mye drikking, kan sansene bli svekket, og man blir dårligere til å lese kroppsspråk. Da er det viktig å ha dette i bakhodet.

Spør man om noen vil ha sex, gir det ikke bare rom for å si nei – men også for å si ja! Og ålreite gutter vil vel få et ja?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D?