Det er alltid litt ubehagelig å gå utenfor komfortsonen. Men det er også lurt.

Mari Thorsen 24 år

6 minutter siden

Mari Thorsen (24) fikk være befal i TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen». I dagens luke av julekalenderen skriver hun om ordet «kontrastvelvære».

Jeg minner meg ofte på at det kan bli verre.

Kontrast og velvære. To ord som brukes mye i dagligtale. Setter du dem sammen, får de en ny og kanskje litt undervurdert betydning: kontrastvelvære.

Du har kanskje ikke hørt det før?

Ordet finnes nemlig ikke i den norske ordbok, så teknisk sett er det ikke et ord. Men det er ikke så viktig. Betydningen derimot, den er viktig. Den er kanskje selvsagt for noen, og for andre ikke. Jeg synes det er et beskrivende ord.

Fakta Årets julekalender Hva vet vi egentlig om menneskene rundt oss? Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Tilbakemeldinger kan sendes til sid@aftenposten.no. Vis mer

Følelse av mestring

Jeg fikk mine første bevisste møter med kontrastvelvære i Forsvaret. De fleste som har avtjent sin verneplikt, vet at begynnelsen av utdanningen ofte foregår på en litt annen måte enn i det sivile.

Det er lange dager, lite handlingsfrihet, lange marsjer, tung pakning og våte sokker. Alt er nytt. Rekruttskole er en god røre av ting man ellers sjelden ville utsatt seg selv for frivillig.

Og hva gir det? Jo, en enorm følelse av mestring og mange små øyeblikk med velvære. De mindre, kanskje før ubetydelige tingene, blir svært verdifulle når man har opplevd kontraster og motstand.

De tørre sokkene blir hellige. Den første dusjen etter mange nok dager uten blir en oase. Og sengen blir som en svevende sky.

Aktivt oppsøke det

Jeg finner også kontrastvelvære i hverdagen, selv om jeg oftest opplever det i forbindelse med å være eller ha vært utendørs. Stort sett skjer dette et stykke fra hjemmets bekvemmeligheter.

Men man må i større grad aktivt oppsøke det. Denne kontrastvelværen kan jeg fremprovosere ved å forsøke å gjøre ting litt vanskeligere for meg selv.

Eksempelvis pakke sekken litt tyngre, gå ut en tur i pissregn, slå av hodelykten når jeg er ute i mørket. Jeg kan gå av stien, ta en telefonsamtale jeg har kviet meg for, melde meg frivillig til å snakke foran en forsamling. Og så mye mer.

Små ting som gjør at jeg går et lite skritt ut av min egen komfortsone. For komfortsone er kanskje et kjent ord? Her har man kontroll, og ting føles trygt. Den er individuell, men ikke statisk.

Utfordre seg selv

Det er svært lett å leve innenfor den og ikke utfordre dens grenser noe særlig. Man kan leve et godt liv innenfor disse grensene også, og det spørs jo selvfølgelig på hvordan man definerer et godt liv.

Men jeg ønsker å trekke paralleller mellom kontrastvelvære og komfortsoner. For når man utfordrer sin egen komfortsone, skaper man på et vis kontraster til hva man er bekvem og vant med.

Fakta Tre kjappe med Mari Thorsen om jul: Hva er det beste med desember? At tiden stopper litt opp og at det blir en slags ro over dagene. Jeg synes det er mye enklere å være til stede og sette ned tempoet fordi det er lite jeg «må» gjøre. Det gjør at jeg får verdifulle stunder med familie og venner. 2. Hva er den beste julegaven du har gitt? Konsertbillett i Longyearbyen til lillesøsteren min. 3. Hva blir det ikke jul uten? Julemusikk, peiskos og lange frokoster med familien. Vis mer

Det er noe som stort sett resulterer i en form for velvære, fordi man opplever mestring på et annet grunnlag enn hva man er kjent med fra før.

Øyeblikkene med kontrastvelvære i hverdagen kan det være lenge mellom. De er til stede, men jeg tar meg ikke alltid tid til å verdsette dem. Dermed blir de ikke like kraftfulle heller.

Vet hvor mye det gir

Utfordringen er først og fremst å bli bevisst på det. Det neste steget er å faktisk gjøre noe med det. Jeg har mange ganger utvidet komfortsonen min, men den har en lei tendens til å krympe tilbake til sitt komfortable jeg fordi jeg tillater det.

Derfor forsøker jeg så ofte jeg kommer på det, å skape eller lete etter kontraster til det selvsagte i dagliglivet. Fordi jeg vet hvor mye mer det gir meg.

Det gjør det mye lettere for meg å sette ting i perspektiv. Og jeg minner meg selv på at det alltids kan bli verre, og at jeg til syvende og sist lever et meget rikt liv.

Det er sjelden behagelig å bevege seg utenfor det man er vant til, men følelsen man sitter igjen med, er derimot mye sterkere og mer verdifull.

