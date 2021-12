Jeg fikk hjelpen jeg trengte. Sånn er det ikke for alle.

Aleksander Snarheim 18 år

Det er utrolig trist å tenke på at det er tilfeldigheter som skal avgjøre om du får hjelp, skriver Aleksander Snarheim (18).

Om man får hjelp eller ikke, kan være avgjørende.

Da jeg var liten, flyttet faren min bort fra meg og mamma. Jeg har hatt lite kontakt med faren min opp igjennom livet. Vi var kun sammen med hverandre i noen ferier og høytider.

I 2018 tok faren min sitt eget liv. Jeg mistet ikke en farsfigur i livet mitt, det hadde jeg gjort for lenge siden. Jeg mistet tanken, tanken på det som en dag kunne være der.

Terapi var viktig

Det var et tap som ble veldig tydelig for meg da han døde. I noen år etter det gikk jeg i terapi hos en psykolog. Det var utrolig viktig for at jeg skulle komme meg videre. Både fra å miste pappa, men også at han ikke hadde vært der.

Terapi var veldig viktig, men jeg hadde også en helt super kontaktlærer. Hun passet på at jeg hadde det bra på skolen, at jeg fikk nok oppfølging med skolearbeid, og at jeg fikk føle mestring. Uten henne tror jeg ikke terapien hadde fungert så godt som den gjorde.

Mammaen min har vært en utrolig viktig støttespiller gjennom alt dette. Hun har hele tiden vært der for å ta vare på meg. Hun har trøstet meg når ting ikke gikk bra og feiret når det ikke kunne vært bedre.

Jeg kan takke kontaktlæreren min på ungdomsskolen, psykologen min og mamma for at jeg klarte meg gjennom den tøffe tiden. Jeg var utrolig heldig som hadde disse menneskene rundt meg.

Trist å tenke på

Det viktigste jeg har tatt med meg videre, er at man er nødt til å prate om hvordan man har det. Vi er nødt til å tillate oss selv å oppsøke og ta imot hjelp, fordi det er så ekstremt viktig for hvordan vi har det med oss selv.

Den største dødsårsaken i min aldersgruppe er selvmord. Det er et tydelig tegn på at det ikke gjøres nok for unges psykiske helse.

Det er utrolig trist å tenke på at det er tilfeldigheter som skal avgjøre om du får hjelp. Om kontaktlæreren din har kapasitet til å sette av tid og ressusrser. Eller om du får psykologplass tidlig eller ikke.

Øverst på ønskelisten min denne julen, er at vi som samfunn tar den psykiske helsen til oss unge på alvor. Vi kan ikke miste flere til selvmord, kun fordi systemet ikke fungerer som det skal. Min historie endte heldigvis godt, men sånn er det ikke for alle.

