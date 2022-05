Eg vart tvinga til å bli kriminell for å forsvare framtida i heimbygda mi

Vilde Nena Aarseth Leder, Vevring Natur og Ungdom

8 minutter siden

Vilde Aarseth bak i politibilen (i midten) sammen med Hamdi Yusuf (t.v.) og Therese Hugstmyr Woie (t.h.).

Om dette gruveprosjektet får dumpe avfall i fjorden, kan eg ikkje bu her meir.

Førre veke blei eg arrestert fordi eg hadde lenka meg fast til ein gravemaskin for å stanse eit gruveprosjektet eg fryktar kjem til å ta livet av fjorden og bygda mi.

Selskapet Nordic Mining planlegger å dumpe 250 millionar tonn med giftig gruveslam i Førdefjorden, ein nasjonal laksefjord og ein av dei reinaste fjordane våre.

Noreg er eit av to land i verda som framleis gir ut nye løyve til gruvedumping i sjøen. Det er galskap å tukle med eit viktig økosystem berre for å lage fiskekakene og solkremen kvit, for det er noko av det mineralene dei skal utvinne i fjellet, skal bli brukt til.

Ein skam

Eg lenka meg ikkje berre for fjorden vår, men også for heile bygda. Her har eg vakse opp, og hit ynskjer eg å flytte tilbake. Om dette gruveprosjektet får starte opp, kan eg ikkje bu her meir.

For det er naturen som gjer Vevring særskild, og naturen vi lever av. Her har mange generasjonar næra seg av sjøen. Det håpar eg også at ein kan gjere i framtida. Men om Nordic Mining får dumpe i fjorden, vil det kunne øydelegge den moglegheita. For fjorden er framtida vår.

Fakta Gruvedrift ved Førdefjorden Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen.

Blant annet har Havforskningsinstituttet frarådet å dumpe gruveavfall i fjorden.

Forrige uke kom det frem at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi prosjetet driftslisens. – Prosjektet kan gi lokale arbeidsplasser, ny kompetanse og bidra til næringsutvikling i regionen, sa næringsministeren. Kilde: E24 Vis mer

Forrige veke avviste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ein klage frå Natur og Ungdom og andre miljøorganisasjonar på driftsløyvet til Nordic Mining. Eg hadde håpa at han hadde mot til å setje ned foten mot denne potensielle miljøkatastrofa, men eg tok feil.

Det var eit svik mot naturen, mot dei kommande generasjonane og mot bygda mi. Det er respektlaust å ta ei så stor avgjerd som rammar så mange, utan at han har tatt seg tid til å kome hit.

Vevring er kjend for vakker natur og kunst. Å risikere å øydelegge naturen, som er grunnlaget for at folk bur her og difor også kulturen vår, er ein skam.

Bærekraftige arbeidsplassar

Dei lovar oss nye arbeidsplasser, men dei vil vi ikkje ha, for dei er verken langsiktige eller naudsynte. Det er snakk om arbeid i opptil 40 år, men kva skjer etter det? Kva skjer med folka som jobbar der, og fjorden som potensielt ligg død?

Eg vil heller ha arbeidsplassar som bruker naturressursane på ein bærekraftig måte, og som kan vare i mange hundre år. Det er også fullt mogleg å drive ei gruve utan å øydelegge fjellet og fjorden. Det finst andre selskap som vil gjere det betre.

Det er vi som skal ta over for våre forfedre. Derfor bør vi bli høyrde om kva for arbeidsplassar vi vil ha her i Vevring.

På onsdag vart eg arrestert. Det er ganske sjukt at ein må gå så langt. Dette prosjektet kan bli ei miljøkatastrofe, og det vil ikkje berre ramme oss menneske. Dette er ein frisk fjord full av liv, der laksesmolten skal vandre og torsken og blålangen gyte.

Finst håp

Heldigvis finst det håp. Aksjonistar fra Natur og Ungdom og lokalbefolkninga her stogga arbeidet til Nordic Mining i to og ei halv veke.

Me fekk utruleg mykje støtte fra folk og merksemd rundt saka. No har vi i Natur og Ungdom varsla at vi kan gå til sak mot staten om dei ikkje trekkjer tilbake løyvet til å dumpe avfall i fjorden.

Prosjektet er heller ikkje fullfinansiert, og eg håpar at investorar tenkjer seg godt om før dei finansierer ei potensiell miljøkatastrofe.

Eg kjem til å kjempe med heile mitt hjarte for å unngå at dette useriøse og nytteslause prosjektet blir noko av. Om eg så må lenke meg igjen, for dette er uakseptabelt.

