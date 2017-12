Kjære Nanna. Jeg har holdt på en hemmelighet veldig lenge nå, og jeg er dritt lei. Jeg må få det ut. Jeg føler at ingen gutter vil ha meg til noe annet enn sex. Jeg føler meg brukt. Har pratet med flere gutter i det siste året og har følt vi fikk god kontakt, men med en gang prøver de seg på sex.

Jeg sier nei og de prater aldri med meg igjen. I det siste har jeg sagt ja. De prater aldri med meg igjen. Jeg hater meg selv for at jeg lar dem tråkke på meg. Hjelp meg.

Hilsen Jente 17

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente 17.

Å holde noe vi synes er vanskelig og trist som en hemmelighet som bare vi selv vet om, kan være skikkelig vondt. Så først og fremst vil jeg si takk for at du deler det du tenker på med meg!

Så synd å høre at du «føler deg brukt», det er ingen god opplevelse. Avvisning er vanskelig for de fleste av oss, vi tar det gjerne så fort til oss, og lar det fortelle en slags sannhet om hvem vi er.

Føles både vondt og vanskelig

Selv når vi blir avvist av en person som vi egentlig kanskje ikke er interessert i, kan det likevel føles både vondt og vanskelig fordi det er som om noen sier at vi ikke er bra nok. Dette gjelder for mange av oss, vi har alle et behov for bekreftelse, og noen ganger kan det også hende vi går over våre egne grenser i håp om å få det.

Å føle at man er et objekt som noen bare vil ha sex med, når en selv ønsker å bli kjent eller få en relasjon kan være en veldig ekkel opplevelse. Jeg vet at du ikke er alene om å føle det på denne måten, og kanskje særlig nå i disse «Tinder-tider» møter jeg flere, uavhengig av kjønn, som opplever at det kan være vanskelig å møte noen som man kan bygge en relasjon med, fordi det ofte handler om å ha uforpliktende sex med forskjellige partnere, fremfor å bli ordentlig kjent med noen.

Lurt å forske på hva man vil

Hvis jeg forstår deg riktig, så er du ute etter noe mer enn tilfeldig sex. Så fint at du har funnet ut av det! Å forske litt mer på hva det er man selv vil, fremfor å bare forholde seg til det andre vil, er veldig lurt.

Hva er det du ønsker deg? Hva er det du ikke vil ha? Jo tryggere og mer bevisst du blir på hva det er du egentlig søker, jo lettere blir det å finne det.

Vi kan aldri kontrollere hva andre mennesker tenker eller føler om oss, men det vi kan være noenlunde sikre på er hva vi selv vil, ønsker og føler.

Dersom du vet med deg selv at du ønsker noe mer, eller noe annet, enn sex, så tror jeg det kan være lurt å være tydelig på det fra starten av. Som du sier, så vil det være noen som da ikke er interessert, men det handler ikke om at du ikke er bra nok, bare at dere ikke vil det samme.

Tenk igjennom situasjonen

Ved å være tydelig på hva du vil så kan du «luke» ut dem som ikke vil det samme som deg. Når det er sagt så er det også helt greit å ha sex på første date, dersom det er noe du får lyst til.

Når og hvem vi vil ha sex med, er helt opp til oss selv, men det kan være fint for en selv å tenke gjennom hva de mulige utfallene av situasjonen kan bli.

Hvis du vet at du vil bli såret dersom kontakten tar slutt etter at dere har hatt sex, så kanskje det er bedre for deg å vente med å ha sex til dere har en mer stabil kontakt og relasjon? En person som maser om å ha sex og mister interessen i det hen får nei, er kanskje uansett ikke personen du vil bli kjent med?

Det er altså ikke noe galt med deg, du kan heller se på det som bra at du slapp å bruke energi på en du egentlig ikke ville matchet med uansett.

Vær tydelig på hva du ønsker

Og de som velger å ikke snakke med deg igjen etter sex, vel, de høres heller ikke ut som om de er helt den typen du er ute etter. Så ikke gjør noe som ikke føles riktig for deg.

Ha sex dersom du har lyst til det, ikke ha det dersom du ikke har lyst. Vær tydelig mot den andre på hva du ønsker, så slipper du å bruke tiden din på noen som ikke vil det samme som deg.

Masse lykke til med datingen!

Vennlig hilsen Nanna.