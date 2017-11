Skolen er tilpasset A4-eleven som ikke finnes

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nesten én av fire elever fullfører ikke videregående på normert tid. Én av ti dropper ut av skolen og avslutter aldri utdanningen på videregående. Selv om frafallsprosenten har gått ned de siste årene, er det fortsatt en lang vei igjen før alle elever kan fullføre videregående opplæring.

Mange som faller ut

Til tross for at det er blitt satt i gang flere tiltak de siste årene for å tilrettelegge opplæringen for hver enkelt elev, er skolen i fortsatt tilpasset A4-eleven – en elev man ikke finner i noe norsk klasserom. Det er mange elever der ute som har særskilte behov, som dessverre faller ut av norsk skole.

Av egen erfaring, har norsk skole ikke vært flink nok til å tilrettelegge for de aller svakeste elevene. Jeg har selv slitt meg igjennom skolegangen, med dysleksi, synsvansker og mye sykdom.

For at alle elever skal føle at opplæringen blir tilrettelagt dem, må fokuset på spesialpedagogikk utgjøre en enda større del av lærerløftet. Først da kan man sørge for at elever med ulike lærevansker faktisk får en følelse av å bli hørt og hjulpet gjennom hele utdanningsløpet.

Men det er ikke bare lærerne som trenger et løft. Hele strukturen i opplæringen må endres. Det tok tre år før barneskolen jeg gikk på oppdaget at jeg hadde dysleksi. På dette tidspunktet var det dessverre for sent å sette inn de viktigste tiltakene.

Trenger et skikkelig løft

Til slutt måtte jeg bytte til en privat skole, hvor de så mine vansker og behov – og tilpasset undervisningen. Et steg i riktig retning er Regjeringens plan for «tidlig innsats».

Denne planen skal sikre at barn med lærevansker blir oppdaget allerede i barnehagen. Det vil forhåpentlig gjøre at flere elever unngår det jeg opplevde.

Norsk skole har de siste årene blitt en av verdens beste. Gradvis rettes opplæringen inn mot de elevene som faktisk finnes ute i norske klasserom, og ikke en A4-elev. Men det er fortsatt en del som gjenstår, og da må både lærerne, skolestrukturen og pensum få et realt løft.

