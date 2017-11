Selv om vi bor i et rikt land, har ikke alle råd til 8000 kroner for en jakke

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kles- og motepress er et stort problem for ungdom i Norge. Mange føler at de blir sett ned på, hvis man ikke har den spesielle jakken fra Canada Goose til 8000 kroner eller den kule Supreme-genseren til 3000 kroner.

Bruker tusenvis av kroner

Det er mange unge i Norge som bruker flere tusenlapper i måneden på klær, bare fordi vennene gjør det.

Det koster for mye å være «populær» for ungdommer i Norge. Hvis man i dag går i gangen på skolen og har på en genser som ikke er «kul», kan man føle at andre baksnakker deg eller sier stygge ting om deg, bare fordi du ikke har den nyeste genseren som alle andre har!

Selv om vi bor i et rikt land er det fortsatt ikke så mange som ikke har råd til dette.

Mange fordeler med skoleuniform

Hva kan vi gjøre med dette problemet? Jeg tror skoleuniformer kunne hindret klespresset fordi alle har samme tøy. Hovedargumentet mot skoleuniformer er at det ikke gir rom for å vise personligheten og «være seg selv».

Jeg mener at ungdommer i dag har mange andre steder der de kan kle seg som de ønsker. Det er mange fordeler med en felles kleskode på skolen, ikke bare reduserer det motepresset, det kan også skape mer fellesskap blant elevene, siden det blir tydelig at alle er «på samme lag».

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.