Varslene som har kommet frem mot tidligere nestleder Trond Giske, sier like mye om en pill råtten organisasjonskultur som de sier om ham.

Leder av Østensjø AUF, Vegard Jacobsen, skriver på Si ;D 12. januar at Arbeiderpartiet har fått ordnet opp i partiet sitt og at tiden nå er inne for å drive med politikk igjen.

Jeg forstår godt at Jacobsen er lei av negative presseoppslag og sikkert derfor heller vil snakke om grunnen til at han engasjerer seg: å gjøre verden til et bedre sted.

Men skal #metoo-kampanjen få ønsket effekt – en varig endring av kulturen som aksepterer trakassering – kan vi ikke gi oss nå.

Arbeiderpartiet kan ikke si seg ferdig med oppgjøret med seksuell trakassering bare fordi Giske er ferdig som nestleder.

Les innlegget fra Vegard Jacobsen: Arbeiderpartiet har fått ordnet opp. Nå er det på tide med politikk!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke primært en sosial arena

For å gjenvinne tilliten som en god og trygg arena for alle, må partiet granske alle deler av organisasjonen, og det må etableres nye normer for alkohol- og festkultur.

Politikken er ikke primært en sosial arena, men en arena for samfunnsutvikling. Det er på høy tid at partiene tar dette på alvor.

En partikultur der fest og alkohol spiller en viktig rolle, skaper utrygghet og ekskluderer mange – det være troende, mennesker med alkoholproblemer eller barn og unge.

I Arbeiderpartiet, og en rekke andre partier, har øl og moro vært en del av spillet, også for mange under 18 år.

Misforstå meg rett, vi skal ha det gøy sammen. En øl med partikollegaer kan være hyggelig og virke samlende. Men lar vi politikken i for stor grad bli en fritidsklubb der øl og sjekking får stor plass, mister vi mange mennesker som politikken kunne trengt.

Alle må få trives

Dette er enda viktigere i et politisk parti enn for eksempel i et kor eller en vennegjeng, fordi politikken er grunnmuren i demokratiet. Skal demokratiet være legitimt og representativt, må alle grupper i samfunnet ha like gode muligheter til å trives i partiene.

I norsk politisk historie kommer man til å snakke om tiden før og etter #metoo. Høyst sannsynlig er holdninger knyttet til fest, sex og relasjoner med asymmetriske maktforhold i sterk endring.

I likhet med Jacobsen gleder jeg meg til avisene igjen tar mer tak i regjeringens menneskefiendtlige politikk.

Hvis vi i Norge vil ha et sunt demokrati og god politikk på sikt, må vi gi oss selv mer tid til å dra ukulturen i partiene opp med roten.

Arbeiderpartiet må stå løpet ut.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

#Metoo-kampanjen har engasjert stort: