Vi lever i en verden som styres av hvite menn. For meg er dette skummelt.

Det er skummelt at en klovn som har null erfaring innen politikk, er president i USA (et av verdens mektigste land), det er skummelt at en av Hollywoods største produsenter har 93 anklager om seksuell trakassering og voldtekt mot seg.

Det er søren meg skummelt at menn kan trakassere kvinner uten å få konsekvenser.

Deler hjemmearbeidet

Mamma og pappa deler på hjemmearbeidet. Hvis pappa lager mat, så støvsuger mamma. For mange av oss så er det slik hjemme, men ikke hos alle.

I noen hjem så er det nemlig sånn at mamma jobber, kommer hjem og støvsuger, lager mat, dekker bordet, tar oppvasken og vasker klærne: imens pappa jobber, kommer hjem og ligger på sofaen mens han klager over at middagen er forsinket.

Hvorfor må vi kvinner alltid få en stor byrde på oss? Dette er en av de mange tingene som skremmer meg.

Vi må si ifra

Jeg, en ung jente, er nå redd for å bli voksen og tre inn i arbeidslivet. Etter #metoo-kampanjen er jeg blitt redd for å bli seksuelt trakassert i fremtiden.

Menn som Trond Giske og Harvey Weinstein har klart å trakassere flere kvinner som ikke har turt å si ifra før mange år senere.

Mange har vært redde for å si noe og følt at det er de selv det er noe galt med.

Hva hvis jeg blir trakassert en dag, skal jeg også holde kjeft og lide i stillhet?

Mye skremmer meg med denne mannsdominerte verden, men én ting er sikkert: Jeg er stolt av å være kvinne.

Vi unge er fremtiden, og vi må ikke la oss bli overkjørt av menn. Vi må lære oss å stå opp for oss selv, vi må tørre å gjøre ting, uansett hvor mye det skremmer oss.

Istedenfor å være dårlige forbilder for fremtiden, må vi begynne å si ifra når det skjer noe.

Snakk med naboen din eller en kvinnelig lærer, alle har en historie, alle har opplevd diskriminering eller trakassering.

Det er på tide å stå opp.

