Jeg går på en heldagsskole i Bærum som heter Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole (NRG-U). Jeg synes skolehverdagen har forandret seg mye i positiv retning etter at jeg startet her.

Jeg er en person som alltid liker å ha kontroll på ting, og jeg kan noen ganger bli litt usikker og stresset hvis jeg føler jeg ikke har styr på noe.

Jeg har gjennom alle skoleårene gått på mange aktiviteter etter skolen, og lekser kunne gjerne bli litt stressende hvis jeg ikke rakk å gjøre dem før trening.

Jeg kom gjerne sent hjem, og lekser måtte gjøres sent på kvelden. Hverdagen ble rett og slett stressende for meg.

Får alltid hjelp

På denne skolen gjøres alt arbeidet i løpet av skoledagen, som varer fra klokken 8.30 til 16 mandag til torsdag og 8.30 til 15 fredag.

Det vil si at vi ikke har noen som helst form for hjemmelekser etter skolen. Det fine er at vi kan få hjelp med hva som helst hele tiden fordi vi alltid har lærere rundt oss.

På barneskolen gikk jeg på en helt vanlig barneskole. Hvis jeg trengte hjelp med noe av hjemmearbeidet, fikk jeg noen ganger hjelp av foreldrene mine, men jeg som ikke har så unge foreldre, slet noen ganger med å få hjelp fra noen.

Foreldrene mine var enten ukjent med for eksempel regnemåtene i matematikken, for det var nytt siden deres barndom, eller så var det rett og slett lenge siden de hadde hatt noen av fagene. Det er blant annet her jeg merker at heldagsskolen er noe for meg.

Fra én time til 20 minutter

Det jeg tenker er det mest positive med denne skolen, er at vi får gjort alt arbeidet på skolen slik at når man kommer hjem, er det fri, og på skolen er det arbeid.

Jeg tenker at hjemmet ikke skal blandes med det man gjør på skolen og omvendt.

Hvis jeg tenker tilbake på hvordan det var på barneskolen, husker jeg fort alle de gangene jeg fikk en lekse som egentlig kunne tatt 20 minutter, men som tok nesten en time fordi jeg ble distrahert av ting som skjedde rundt meg mens jeg jobbet.

Nå som jeg går på en heldagsskole, slipper jeg jo dette problemet.

Lærerne kjenner oss

Nå som skoledagen er blitt lenger, er det virkelig viktig at man trives på skolen. Det er viktig med hjelpsomme lærere og elever rundt, for dette går jo faktisk utover livet ditt.

Kan det hende at det med heldagsskole og det å få et godt skolemiljø gjør at man får bedre lærere som kjenner ungdommene bedre? Lærerne på skolen tilbringer jo mesteparten av hverdagen med elevene, mer enn skoler som har lekser og korte skoledager.

Dette burde alle elever ha mulighet til!

