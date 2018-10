I vår digitale tid, hvor mange skjermer fylles med innhold i en kroppsfiksert og seksuell tone, har kirken noe utrolig viktig å komme med. Med et teologisk og etisk utgangspunkt kan Kirken formidle noe annet. Ungdommens kirkemøte (UKM), det øverste organet i ungdomsdemokratiet i Den norske Kirke, var nettopp samlet i Stavanger. En av sakene som ble drøftet var «UKM 05/18 Seksualundervisning i kyrkja».

Står sammen

Delegatene på Ungdommens kirkemøte står sammen og er enige om at det er et stort behov for at Kirken kommer på banen og snakker om den positive seksualiteten. Kirken formidler at du er skapt i Gud bilde, ønsket av Gud og uendelig verdifull akkurat som du er, med alle feil og skavanker du måtte ha. Dette tror vi at folk i Norge og kirkens medlemmer trenger å høre, og er en kontrast til hva barn og unge møter på sosiale medier.

Vi utfordrer til - og forventer - at seksualundervisning også skal skje i regi av Den norske Kirke. Gjennom dette håper vi at den enkelte kan gis redskaper til å ta gode og sunne valg. At landets 1200 menigheter skal være forpliktet til å ha en seksualundervisning, som løfter frem forskjellige synspunkt og holdninger til seksualitet - ut fra et etisk og Bibelsk perspektiv. En undervisning med fokus på at seksualitet er noe vi har med oss hele livet.

Tilpasset undervisning

Den norske Kirke kan for eksempel bidra til at barn former et språk om at alle bestemmer over sin egen kropp, og har rett til å si ifra når andre gjør ting mot dem, mot deres vilje. Vi mener også at når folk velger å dele og leve livet sitt sammen, burde kirken stå sammen med nyetablerte par og tilby kurs, der en tematiserer det å leve sammen i et trygt og sunt samliv.

Pornografiens påvirkning

Tilgjengeligheten av porno gjør også noe med oss. Forskning viser at Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til pornobruk ifølge nettsiden pornhub. Medietilsynets forskning på barn og medier viser at spesielt mange gutter oppsøker porno allerede tidlig i tenårene.

Derfor er det viktig at kirken våger en samtale med barn og ungdom i denne alderen om hva porno er, hva det kan gjøre med våre holdninger, og hvordan det preger vårt syn på menneskets verdi. Pornografi og tilgjengelighet påvirker også «nudeskulturen», hvor det å be om, og sende nakenbilder, har blitt vanlig blant mange ungdommer. Basert på det teologiske og etiske grunnlaget kirken har, mener vi at seksualundervisning i Den norske kirke kan skape gode arenaer til å utruste ungdom til å ta bevisste valg for seg selv.

Vi håper gjennom arbeidet vi har gjort på Ungdommens kirkemøte at ønsket om seksualundervisning i kirken blir fulgt opp, og at det lages en strategi for gjennomføring av en helhetlig, sunn, åpen og drøftende seksualundervisning i kirken.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.