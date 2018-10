Under AUFs landsmøte i forrige uke ble det foreslått at kosmetisk intimkirurgi forbys.

Unge i dag eksponeres for veldig mange utseendeidealer og kroppspress, og sånn burde det ikke være. Samfunnet har for mange forventninger til spesielt unge, og flere og flere ønsker å fikse på kroppen sin.

Ungdommer og spesielt jenter leser blogger og ser reklame om hvor flott og fantastisk resultatet ble etter en liten operasjon for å rette på nesen. De sitter hjemme og føler seg forferdelig fordi det er litt forskjell på puppene deres, eller fordi rumpa aldri kommer til å bli like stor som man kanskje ønsker.

Psykiske problemer på grunn av underlivet

Jeg mener svaret burde være å forby all reklame for kosmetisk kirurgi, noe som også står i programmet. Ikke å gjøre det ulovlig å operere seg hvis man ønsker, eller trenger det.

Privat

Ved å si at kosmetisk kirurgi ikke skal være lov, så sier vi også at folk ikke skal få lov til å bestemme over egen kropp. Dette mener jeg blir helt feil.

Har man store psykiske problemer på grunn av underlivet sitt, så mener jeg at du skal ha rett til å gjøre noe med det. Du skal ikke få ødelagt din psykiske helse fordi kosmetisk kirurgi er blitt ulovlig.

Faktum er at uavhengig hva AUF vedtar på sitt landsmøte, så kommer fortsatt de som sliter mest til å ta den operasjonen. Da mener jeg de heller burde gjøre det under trygge omstendigheter her i Norge, enn å dra til utlandet hvor det kanskje ikke er så trygt lenger.

Vi anbefaler også denne kommentaren:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.