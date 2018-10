I det nye statsbudsjettet foreslår Regjeringen å kutte støtten til Human Rights Service (HRS) fra 1,8 millioner til 1,3 millioner.

Dette har vekket reaksjoner blant annet fra Frp-politikerne Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug samt alumni fra livets skole i kommentarfeltene.

Personlig hadde jeg min egen lille feiring etter at budsjettet ble lagt frem. Billigere sjokolade og dyrere røyk vekker en god følelse fordi jeg ser at Regjeringen vil fete meg opp, men stoppe meg i å skaffe kreftpinnene mine. Helt ok tiltak, synes jeg.

Unyanserte påstander

Men det som vekket flest positive følelser hos meg 8. oktober, var forslaget om å kutte i statsstøtten til HRS.

Dette er en organisasjon som under paraplyen menneskerettigheter har spydd ut det jeg mener er unyanserte påstander og en generell aggressiv tilnærming til Islam.

For eksempel i artikkelen «Islam gjøres til kvinnemote. På med hodeplagget!», hvor Storhaug kritiserer at hijab påvirker kvinnemoten. Kan ikke kvinner i hijab representeres i det internasjonale motebildet? Hun henger også ut to unge kvinner som reflekterer over hodeplagg og niqab. Er det riktig måte å gjøre det på?

I artikkelen «Den kulturelle revolusjonen i Oslo, bilde for bilde» presenteres syv bilder (innsendte bidrag), som skal dokumentere muslimer i bybildet. Hva forsøker HRS å oppnå ved å publisere bilder i triste farger av mennesker i hodeplagg?

Bønn i Vigelandsparken

Hva er egentlig denne organisasjonens mål? Er målet å avsløre islams «fiendtlige» tilnærming til det norske samfunn?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gjør HRS oss virkelig en samfunnstjeneste ved å vise bilder av folk som ber i Vigelandsparken, noe Hege Storhaug skriver om i sin siste artikkel? Jeg synes ikke det. Tvert imot vil jeg kalle det mobbing.

Derfor synes jeg at det er underlig at det i det hele tatt eksisterer statsstøtte til denne organisasjonen. Jeg tror kanskje vi begynner å se at den sittende regjering tar urett på alvor.

Man trenger stemmer fra flere sider, det er det ingen tvil om. Men heller enn uthenging av muslimer trenger vi dialog mellom polariserte grupper, som konservative muslimer og sinte nettroll.

La oss feire med kebab og bønn i parken

Kan man ikke bare bytte fremgangsmåte til faktisk å finne ut hva muslimer vil i dette samfunnet?

Det virker som om HRS er mer opptatt av å hisse opp en allerede sint og misinformert del av befolkningen enn faktisk å skape endring.

Så nå synes jeg alle skal gå til sin lokale kebabsjappe og feire at en kjip organisasjon risikerer å miste mye makt.

Til alle mine muslimske brødre og søstre håper jeg vi alle kan samles til felles bønn i Vigelandsparken.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.