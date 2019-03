Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Mamma blir sur når jeg gjør det dårlig

Mamma blir veldig sur hvis jeg taper eller gjør det dårlig på alpint. Jeg blir veldig lei meg. Har dere noen tips til noe som kan gjøre moren min blidere og mer takknemlig når jeg kommer i mål?

Jeg pleide å like alpint veldig godt, men får lyst til å slutte når det er sånn.

Gutt (13)

Det høres ikke greit ut når moren din blir sur hvis du ikke gjør det bra. Surheten er nok heller ikke til hjelp for at du skal gjøre det bedre, og gir deg blant annet en følelse av dårlig samvittighet.

Jeg kan forstå at du får tanker om å slutte når det er sånn.

Kanskje du kunne få litt hjelp av treneren din til å prate med moren din?

Treneren kan hjelpe deg å fortelle henne at det ikke er til hjelp at hun blir sur på deg, og at det du trenger, er støtte for å fortsette. Også når det ikke går bra.

Jeg syns det er bra at du driver med en idrett du liker, og jeg tenker at det er viktig at du får gjort noe med dette, så du kan fortsette å glede deg over idretten din.

Jeg blir litt nysgjerrig på hvorfor moren din blir så sur hvis du gjør det dårlig. Hadde det gått an å spørre henne om det?

Ofte hjelper det om man får pratet om det som skjer. Greier du å få pratet med henne om dette, kan hun bli mer klar over hvordan hennes surhet virker på deg.

Da vil jeg tro at hun vil prøve å skjerpe seg.

Vennlig hilsen Anne

Blir kalt for «slut»

ABO PHOTOGRAPHY / Shutterstock / NTB scanpix

Det er noen på skolen som kaller meg for «slut». De sier jeg er «slutty». Jeg tror egentlig ikke at de vet hva ordet betyr. For å være «slutty», betyr jo det samme som å være hore, og jeg er ikke det. Jeg har ikke kysset engang!

Så jeg lurer på om jeg burde si ifra til de som kaller meg det, eller om jeg burde la det være?

Jente (13)

Det er ikke greit å kalle hverandre med ord som «slut», «hore» eller andre seksuelle skjellsord. Kanskje er det tankeløshet som gjør at de sier sånt, kanskje er det mer bevisst trakassering. Uansett er det ikke greit!

Forbud mot det er regulert i lover. Det er i tillegg dårlig folkeskikk, og det kan føles krenkende.

Du kan gjerne si ifra til dem som bruker disse ordene at de skal slutte, og i tillegg synes jeg du skal prate med læreren din eller rektor om dette. Få gjerne støtte av foreldrene dine til å si ifra på skolen, og foreslå hva som kan gjøres.

Dette er et problem som mange opplever, og skolen må ta tak i problemet. Dere kan prate om dette i klassen og bli enige om hvordan dere skal unngå at slike ord brukes og om hvordan dere skal ha en respektfull kommunikasjon.

Hvis alle blir mer bevisste på å ikke bruke slike ord når de omtaler andre, vil det bli hyggeligere for alle.

Du gjør en viktig jobb når du tar opp dette. Når det jobbes med å stoppe slik ordbruk tidlig, er det å stoppe seksuell trakassering før det får utvikle seg mer.

Vennlig hilsen Anne

Sliter med maten

juliawhite / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg sliter. Det er mye skolestress for tiden, og mange tanker handler om at jeg føler meg for tykk.

Jeg vet jo at jeg må spise og ikke kutte ut måltider, men samtidig føler jeg at det er på den måten jeg går ned i vekt.

Nå er jeg «flink» til å ikke spise helt til kvelden kommer. Men på kvelden spiser jeg alt mulig, det klikker for meg. Det ender som regel opp med at jeg blir kvalm og kaster opp. Eller, jeg prøver i hvert fall.

Jeg vil bare gå ned noen kilo for å føle meg fornøyd og spise vanlig igjen.

Jente (18)

Du forteller om et strevsomt forhold til mat. Bra du tar kontakt om dette. For å komme ut av denne vanskelige situasjonene er det viktig at du begynner å spise regelmessige måltider.

Når du ikke spiser gjennom dagen, vil kroppen din bli stresset og hjernen din vil mase om mat. Dette fører til at du blir så sulten at du spiser mer enn du ønsker på kvelden.

Dette er et skadelig mønster å komme inn i. Jeg anbefaler deg derfor å snakke med helsesøster på skolen din eller søke hjelp via fastlegen din.

Om du ikke får snudd denne situasjonen, kan den føre deg inn i en spiseforstyrrelse.

Du trenger fire hovedmåltider hver dag for å stoppe sulten slik at du unngår å overspise. Kan du snakke med foreldrene dine om hvordan du har det og be dem om støtte til å spise regelmessig?

At andre vet og at du kan få støtte til å spise nok mat, kan hjelpe deg til å få kontroll over matinntaket ditt. Spis gjerne måltidene sammen med andre.

Jeg anbefaler deg å få noen å snakke med om tankene dine rundt mat, kropp og om skolestresset.

Å snakke med noen kan hjelpe deg til å få det bedre og føle deg mer fornøyd med deg selv som du er!

Her kan du lese mer om hva som skjer med kroppen om du spiser for lite. Du kan også ta en titt på denne artikkelen som tar for seg hvorfor det hjelper å snakke med noen.

Vennlig hilsen Anne, i samarbeid med familieterapeut/sykepleier på RASP (Regional seksjon spiseforstyrrelser, Ullevål)

Flaut å være mørkeredd

Mix and Match Studio / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg har vært mørkeredd siden jeg var liten, men de siste årene er det blitt verre. Hvis jeg ser noe skummelt på Facebook eller lignende, får jeg ikke sove.

Jeg har av og til mareritt og prøver å unngå å sovne etter jeg har våknet av dem, fordi jeg er redd. Da jeg gikk i 2. klasse, så jeg et klipp av en Harry Potter-film som egentlig ikke var skummel, men som jeg hadde mareritt om i flere uker etterpå.

Hva kan jeg gjøre?

Det er flaut å være gutt og redd for mørket! Gutt (18)

Det du beskriver, er naturlig. Du vet ikke hva som er i mørket, fordi du ikke kan se det. Da er det normalt å bli utrygg i mørke. Du mister kontroll. Det gjør deg redd.

Å være mørkeredd som barn er svært vanlig. Barn har mindre evne til å skille fantasi og virkelighet enn det mange voksne har. Du er nå blitt eldre og opplever at det er blitt verre, at du er mer redd.

Da kan det være andre ting som ligger bak redselen din. Kanskje er det til hjelp for deg å utforske dette sammen med kvalifisert helsepersonell?

Kanskje er det og til hjelp for deg å finne ut om du er redd for kun mørket eller om det er andre ting som også kan ligge bak?

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg å reflektere:

Hva er jeg redd for skal skje?

Er det sannsynlig at dette skjer?

Hva gjør meg utrygg?

Er dette egentlig bare fantasi?

Er det nødvendig å bekymre seg?

Jeg har også et verktøy du kan bruke for å utfordre redselen din.

Du kan gradvis bli vant til mørke. En måte å gjøre det på er om du øver deg på å være en kort stund på et mørkt rom på dagtid. Går det ok, kan du forlenge tiden neste gang. Slik kan du fortsette til du klarer å være i mørket på kveldstid.

Blir det for vanskelig alene, kan du og øve sammen med en terapeut eller en person du er trygg på.

Gutter er også redd for mørke. Det er modig av deg å ta det opp. Kanskje er det vanskeligere for gutter å oppsøke hjelp, nettopp fordi noen tenker at det ikke er et gutteproblem.

Det finnes garantert andre gutter der ute på din alder som og er redde for mørke.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

