Tenåringsforeldre, er det ikke på tide å ta en pause fra vindrikkingen og venneturene?

Er det ikke på tide å lytte til dem som er yngre i huset? De som kanskje ikke har de største planene om å dra på fest i helgen. De som heller ønsker å kose seg hjemme med foreldrene sine, foran Tv-en med tente stearinlys, en god film og brus i glasset?

Det er faktisk noen som ikke bryr seg om hvor mange de «hooker» med på fest eller hvor mange de matcher med på Tinder.

Å være der for barna sine handler ikke kun om å ta del gjennom barneskolen. Det handler om å følge og støtte de nydelige barna du selv har skapt, helt til de er klare for å flytte for seg selv.

Vis at du bryr deg. Ikke legg deg om kvelden uten å fortelle dem hvor glad du er i dem.

Ikke dra fra dem en helg uten å vite at de har noen å tilbringe den med.

Blås i hvor mange vinglass vennene dine skal drikke. Blås i hvor mye sladder som blir slengt. Vær der for barna dine – vis at du er til stede i øyeblikkene.

Vis omsorg og trygghet

Du mener kanskje at barna dine skal være i stand til å ta vare på seg selv når de begynner på videregående. Du mener kanskje det er et godt argument, før du reiser av gårde sammen med fem andre venner på tur til Italia for vinsmaking.

Men det handler ikke om hva barna dine burde være i stand til og ikke. Det handler om å vise kjærlighet og varme.

Det handler om å vise omsorg og trygghet.

Du som mor burde gå frem som et godt eksempel og vise at du kan være verdens beste venninne med din egen datter.

Vis at man ikke trenger alkohol for å bli populær og elsket av andre.

Og du som far, du burde vise og lære sønnen din alt du kan om respekt og omsorg. Kanskje du lærer noe tilbake?

Vær en rollemodell

Det finnes faktisk foreldre som er flinke til å være til stede. Det finnes foreldre som ikke drikker vin gjennom uken, eller som ikke drar på alle disse venneturene. Tenk på det.

Tenk at noen er så heldig at de kan sitte hjemme foran peisen eller Tv-en og ha en ordentlig fin helg sammen med familien. Sammen med dem som bryr seg mest. Dem du kan være helt ærlige med. Dem du kan være deg selv med, helt ut.

Ikke sammenlign deg selv med de andre foreldrene rundt deg.

For alle familier har sine behov. Ingen er like. Alle har sine svakheter.

Men ikke la det gå for langt.

Les ungdommen – vit når det er ok å dra, ikke ta det at vi passer på oss selv for gitt. Selv om vi klarer det, betyr det ikke at vi ikke trenger en mor og far hjemme.

Alle trenger kjærlighet og omsorg. Det er du som forelder som har ansvaret. Vis at du ikke har fått barn bare for å få det. Vis at du er en rollemodell, en trygg havn.

Det er det vi ungdommer trenger, fester kommer det masse av. En trygg kveld hos sine kjæreste foreldre derimot – det vet du aldri når du vil miste.