Forrige ukes dobbeltdrap i Trondheim vekket oppsikt og ble mye omtalt i norske medier. Hva forteller det oss når en 17-år gammel afghansk gutt prøver å ta livet sitt kort tid etter å ha drept to andre asylsøkere?

Dette er et ekstremt tilfelle, men på generelt grunnlag vil jeg understreke at minoritetsungdom desperat trenger en synliggjøring i debatten om mental helse.

Det er uten tvil snakk om systemsvikt når det gjelder tragedien i Trondheim. Nå håper jeg situasjonen kan skape debatt knyttet til forebyggingen av psykiske lidelser blant minoritetsbarn og ungdom i Norge.

I bladet Psykisk helse nr. 3 2018 kan vi lese at psykiske problemer er et tabu i mange innvandrermiljøer, spesielt for menn. Videre står det at forskning viser at selvrapporterte psykiske plager er mer utbredt blant immigranter.

Overser minoritetsbarn

Analyser, statistikker og undersøkelser viser at ungdom generelt i økende grad sliter. Heldigvis iverksettes tiltak for å bøte på problemet. Et av tiltakene er den årlige Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Jeg frykter likevel at minoritetsbarn blir oversett i markeringen. For hvem kjemper for minoritetsgutter som kompenserer mangel på hengivenhet med vold og isolasjon – eller med alkohol og rusmidler?

Hvordan skal minoritetsbarn løsrive seg fra enkelte foreldres passive holdninger til mental helse?

Hvem skal fortelle minoritetsbarn at deres følelser er verdt å uttrykke?

Mangel på fromme vaner

Ut fra min egen erfaring med og kjennskap til flere kulturer går minoritetsbarn ofte gjennom en svært vanskelig prosess for å opprettholde en stabil dialog med sin egen kultur samtidig som de skal integreres.

I nære relasjoner blir minoritetsungdom også gjerne forklart at depresjon og angst skyldes mangel på fromme vaner og tanker. Da blir det vanskelig å spørre om hjelp.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Minoritetsguttene som holder fast på hypermaskuline fasader, er spesielt sårbare.

Kombinasjonen av å vokse opp i et miljø som ikke anerkjenner psykiske lidelser og skadelige kjønnsroller, blir en giftig kultur der minoritetsgutter ignorerer sine følelser i et trist forsøk på å passe inn.

Enten i det samfunnet som ikke anerkjenner problemer med den mentale helsen, eller blant slektninger som bortforklarer det med dogmatiske utsagn om «Guds plan».

Realiteten er at mental helse ikke har en skikkelig plattform blant flere minoritetskulturer. Innvandrerbarn gjennomgår en relativt rask overgang fra barndom til voksenlivet.

Når vi i tillegg har et samfunn som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til vanskelige integreringsprosesser, blir minoritetsungdommen skjøvet til side i den omstridte debatten om mental helse.

