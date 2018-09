Konflikten mellom verdiene i de fremmede trosretningene og i det liberale, norske samfunnet er et tilbakevendende tema i samfunnsdebatten. Få anerkjenner at lignende spenninger også eksisterer mellom dagens samfunn og kristendommen.

Ikke interessert i tilfeldig sex

Det er ikke lenger problemfritt å være kristen i et land med kristen tradisjon. Som en jente av kristen tro har jeg gjort denne erfaringen spesielt den siste måneden etter at jeg begynte ved universitetet.

Basert på mine verdier viser jeg tilbakeholdenhet i møte med alkohol, er forsiktig på fest og er uinteressert i tilfeldig sex.

Dette ble utfordret allerede første dag som student, da fadderuken braket løs. Nettopp de tre tingene jeg her ramset opp, sto i fokus.

Jeg følte meg tro mot meg selv og mot Gud ved å vise måtehold, men jeg forsto raskt at andre så negativt på dette. Etter kort tid var jeg blitt stemplet som både kjedelig, gammeldags og konservativ, og langt på vei opplevde jeg å bli gjort narr av. Er det ikke lenger positivt å ta selvstendige valg?

Fnyser av min virkelighet

Ut ifra min erfaring har unge langt på vei en negativ holdning til kristendommen. Flere deler Marx’ syn på religion som «folkets opium», dvs. som noe skadelig som hindrer den troende i å se den faktiske virkeligheten.

At Gud og Jesus er min virkelighet, fnyses det bare av.

I erkjennelse av min kristne tro blir jeg møtt av ignorant respons som «så du er imot homofili, da?» og «tør du ikke banne?», som om dette var kjernen i religionen.

Slike spørsmål avslører at om så det kristne normgrunnlaget fremdeles står støtt i det norske samfunnet, er kristen dogmatikk langt mindre til stede i folkebevisstheten. Dette er muligens naturlig med tanke på det stadig mer sekulariserte og mangfoldige samfunnet vi lever i, men jeg stusser over hvordan kristen ungdom møtes av andre.

Respekteres det ikke lenger å følge en trosretning?

Kristne røtter

Å tro er et bevisst valg som bør krediteres snarere enn ses ned på. Om så ungdomskulturen i økende grad baserer seg på fest og fyll, bør det stå respekt av at noen tør å handle annerledes. Man må ikke glemme at trass at det ikke lenger er statsreligionen, har kristendommen røtter langt tilbake i Norge, og mange føler følgelig tilknytning til den.

Jeg ønsker derfor å oppfordre mine medstudenter og andre unge til å vise større toleranse og forståelse overfor oss kristne – og andre troende – for å gjøre ungdomstiden, som i seg selv er vanskelig nok, mer fornøyelig for oss alle.

