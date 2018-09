Unge Venstre-leder Sondre Hansmark kom nylig med et forslag om å endre grensen for abort til uke 24. Dette var et svært lite populært forslag. Men det symboliserer noe mer enn bare kampen rundt abort.

Det å komme med et forslag som er såpass radikalt, er et symbol på idéfrihet og ytringsfrihet. Jeg er glad for at det finnes folk i Norge som tør å stikke hodet sitt frem, selv når de vet at de har veldig lite medhold i sin sak.

Privat

Det varmer mitt demokratiske hjerte å se at noen kan komme med et såpass radikalt forslag uten at denne personen trenger å føle seg truet. Jeg har stor tro og håp på at det fortsetter å være sånn i Norge fremover, og at vi har et samfunn hvor vi respekterer hverandres meninger.

Det er sunt for debatten at noen til tider tøyer noen grenser. Dette fører til at flere forstår hvorfor det er som det er i dag, og man får muligheten til å diskutere mulige endringer. Et samfunn uten noen form for tøying av grenser blir fort kjedelig og stillestående, uten utvikling.

Likte jeg Sondres forslag? Nei. Liker jeg det Sondres forslag viser om vårt samfunn? Ja.