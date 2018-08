Et mylder av festivaler og konserter over hele landet har denne sommeren gitt godt humør og fantastiske opplevelser til folket. Selv har jeg vært på noen festivaler og planlegger å dra på mange flere.

Men det er én ting som irriterer meg med slike arrangementer. Det er alle de som skal dokumentere hele sulamitten med mobiltelefonen sin.

De som står 40 minutter med armen i været og filmer. De som absolutt må dele alt de gjør med omverdenen.

Kommer du til å se det igjen?

Spør deg selv: Hvis du filmer en konsert, når kommer du noen gang til å se den på nytt? Kommer du til å sitte i tre kvarter for å se på tidligere konserter på en liten mobilskjerm?

Opplevelsen av musikken og stemningen får du aldri gjenskapt gjennom duppeditten din.

Noen er så opptatt av å filme konserten at de ikke får med seg selve opplevelsen. De ser bare på skjermen sin under konserten.

Hva er da vitsen med å betale hundrevis og kanskje tusenvis av kroner for et festivalpass?

Ta en pause!

Enda verre enn å filme konserten for å lagre den, er de som filmer en konsert for å legge den ut på sosiale medier.

Vi har alle en venn som er på en konsert, filmer alt og legger ut på storyen sin på Snapchat og/eller Instagram.

Vedkommende står ofte langt bak på konsertområdet, uten klar sikt, kanskje med flere folk i veien, filmer vertikalt, med dårlig lyd og ellers trasig kvalitet.

Som venn/følger har jeg ikke behov for å se disse videoene. Hvis jeg virkelig ville sett den konserten, ville jeg fått mye mer ut av bare å dra dit selv.

Og skal du først skryte over at du er på konsert med en kjent artist: Vær så snill, ta ett bilde, og legg vekk mobilen. Så poster du det bildet når konserten er over.

For én gangs skyld, slutt å veive med den mobiltelefonen hele forbaska tiden. Ta en pause, og opplev noe fantastisk.