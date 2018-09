Et nytt skoleår er i gang, og flere tar nå til ordet for et nasjonalt mobilforbud.

Et forbud er ikke bare et tillitsbrudd overfor elevene, men også overfor lærerne. Lærerne i klasserommene vet bedre når mobiltelefonen er et problem enn hva politikere gjør.

Slik det er i dag, har lærerne selv myndighet til å styre mobilbruken. I mange klasserom er ikke mobiltelefonen en distraksjonsfaktor. At dagens politikere ikke evner å ha større tillit til lærerne, er bemerkelsesverdig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Vårt viktigste verktøy

Mobiltelefonen er vesentlig mer enn bare Snapchat og Instagram, i motsetning til hvordan enkelte velger å fremstille det. Mobiltelefonen er vårt aller viktigste verktøy, både nå og i fremtiden.

Å bruke mobiltelefonen som et verktøy og virkemiddel i undervisningen er med på å skape en moderne skole. Det gir økt fokus som også er med på å forberede ungdommen på fremtiden. Å se på mobiltelefonen som et problem og ikke en løsning er veldig lite fremtidsrettet.

Det skal selvfølgelig stilles strenge krav til elevene når de går på en statlig finansiert skole, men det er ikke det denne debatten handler om. Når mobilen river fokuset vekk fra undervisningen, har lærerne myndighet til å slå ned på det. Et nasjonalt forbud er ikke med på å løse noen ting som helst.

Må ha tillit

Vi som politikere tror vi vet best når det kommer til norsk skole, men vi må ha større tillit til lærerne fordi de gjør en viktig jobb. Vi må stole mer på lærerne og la dem ha myndigheten til å styre mobilbruken i klasserommet.

Vi må heller legge opp til en undervisning som bruker mobiltelefonen som et virkemiddel til en moderne og fremtidsrettet skole. Fremskrittspartiets Ungdom er klar over at politikere ikke er orakler og mener at lærerne selv vet best hvordan mobilbruken skal styres i skolen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.