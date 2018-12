Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Ali Al-Jabri (20) er samfunnsdebattant og student.

– Hvilke saker er du opptatt av?

– Jeg har engasjert meg for saker som innvandring og integrering, ungdomskriminalitet, lokalmiljøet på Stovner, relasjoner til eldre og ensomhet blant eldre. Jeg er opptatt av at vi har et inkluderende samfunn tuftet på nestekjærlighet. At det ikke er rom for dannelse av splittelse og hat ut ifra grunnløs fryktfremmende retorikk.

– Hvem er din inspirasjonskilde?

– Det er veldig mange. Skal jeg trekke frem ett navn fra offentligheten, må det være avdøde lege og samfunnsdebattant, Per Fugelli.

– Et debattinnlegg om Stovner i Si ;D i 2015 førte til at du ble invitert til statsministeren for en prat. Hvordan opplever du denne debatten?

– Dette er den første saken jeg skrev om i avisene. Jeg har vært opptatt av å ha en saklig debatt rundt utfordringene på Stovner, som ivaretar bydelens beboere, påpeker manglende tiltak og taler på vegne av de som ikke kan skrive i avisene. Stovner har fått mye usaklig kritikk gjennom årene. Det er trist at mange assosierer bydelen med noe negativt. Kritikk er nødvendig, og noen må påpeke mangler som forårsaker utfordringer i bydelen, men kritikken må ikke være ment for å tråkke på en gruppe i samfunnet. Den må være konstruktiv.

– Hva mener du mediene kan bli flinkere til?

– Å utfordre ungdom til å danne seg en mening om samfunnsaktuelle saker. Unge skribenter må få muligheten til å være tilstede i den offentlig debatten. Mediene kan gi dem denne muligheten samtidig som de setter krav til kvaliteten av deltagelsen i den offentlige debatt.

– Hvilke råd har du til samfunnsengasjerte ungdommer?

– Bruk muligheten til å uttale deg om saker som engasjerer deg. Vær kritisk. Les din egen tekst/tale flere ganger. Skriv i sinne og frustrasjon, men ikke publiser før du har funnet roen og lest teksten igjen. Ha et krystallklart mål med ditt bidrag til samfunnet. Gjør en god jobb i undersøkelsen av saken som engasjerer deg, før du uttaler deg om den. Alt det gjør ditt bidrag enormt verdifullt i den offentlige debatten.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

– To jobber, to verv og en krevende studietid. Jeg har kommet gjennom utfordringer som sender meg inn i 2019 med tykkere hud.

