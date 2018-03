Regjeringen ser ut til å være imot plast, men den er også imot et plastforbud innen 2022. Regjeringen er 110 prosent for klimamålene i Parisavtalen, men nekter å handle for å nå dem.

Si meg, går det an å være større dobbelmoralist enn det?

Når du, klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), sier til Dagsavisen 27. februar at et særnorsk forbud mot enkelte engangsartikler i plast ikke er den beste måten å senke plastforbruket på, si meg, hvem vil starte hvis det ikke begynner i det små?

Hvis alle land skal tenke slik, kan vi bare glemme Parisavtalen. Si meg, tror du Norge er det eneste landet som bryr seg om fremtiden?

Vi er for late

Er det ikke allerede flere store nasjoner som planlegger forbud mot ulike typer plast, som Storbritannia, Frankrike og Kenya?

Norge er en av verdens ledende oljenasjoner. Med den oljen produserer vi ekstremt mye plast, som eksempelvis går til husholdningsartikler, engangsposer og emballasje for gud-vet-hva.

Hvorfor er det blitt slik?

Vi er rett og slett for late til å vaske grønnsakene våre frie for bakterier og skitt, ta med våre egne handlenett til butikken (de er like store som neven din og får plass i hvilken som helst veske, ryggsekk eller lomme!) eller kaste glassflasker.

Erna som plukker plast

Vi synes at det å hugge trær er for ille, for tenk, det kan ta 20 år før det gror opp nye. Olje tar det millioner av år å danne, papir kan resirkuleres. Dessuten er det nedbrytbart, i motsetning til dagens plast.

Når Regjeringen er villig til å sette av flere hundre millioner for å rydde sjøen, men ikke er villig til å satse på plastforbud, biologiske materialer og fremtid, da er det noe galt.

Vi trenger ikke bruke penger på at statsminister Erna Solberg (H) filmes mens hun bøyer seg ned og tar opp en plastpose.

Nei, det vi trenger, er at det satses på å utvikle nye måter å pakke matvarer på, for et plastavhengig samfunn er ikke et bærekraftig samfunn.

Dere rotet det til

Når det ifølge NRK havner 15 tonn plast i havet hvert minutt, og det innen 2050 vil være like mye plast som fisk i havet, da trenger vi handling, ikke tomme ord.

Jeg er lei av en regjering som kun tenker fire år fremover. Jeg er lei av en regjering med tomme ord og ugyldige løfter.

Jeg er lei av en regjering som ikke får ut fingeren.

Spørsmålet burde ikke være hvorvidt vi skal ha et plastforbud eller ikke, men hvorfor denne tanken ikke dukket opp for lenge siden.

Det er dere, eldre generasjoner, som har rotet det til for oss fra før av, og det er vi som må rydde opp. La oss i alle fall ha en mulighet til det.

