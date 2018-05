Mange har reagert på at FrP-landsmøtet vedtok forbud mot bønnerop. Dessverre er det overhodet ingen grunn til å være overrasket over dette vedtaket.

Det føyer seg inn rekken av andre tilfeller der Fremskrittspartiet vedtar meningsløse forbud og frihetsovertramp.

FrP har tidligere prøvd å forby tigging i Oslo. De vil forby nikab og burka i det offentlige rom, og de vil forby bønnerom på norske skoler. De vil forby omskjæring av guttebarn og innføre obligatoriske skolegudstjenester.

Leder i Oslo FrP, Mazyar Keshvari, har tatt til orde for å forby burkini på norske strender.

«Et liberalt menneskesyn bygger på at alle mennesker er forskjellige og skal vises verdighet,» skriver FrP i sitt prinsipprogram.

Med dette som påstått ideologisk grunnlag, er det bemerkelsesverdig at FrPs forbudspolitikk først og fremst rammer mennesker som av ulike grunner tilhører en minoritet.

Videre vil FrP ha strengere straffer og økt dataovervåkning av landets innbyggere. De åpnet nylig for å gi dobbel stemmerett til hytteeiere, stikk i strid med de grunnleggende prinsippene i demokratiet vårt.

De Grønne jobber for et fritt og medmenneskelig samfunn der alle har luft å puste i, en jobb å gå til og en stat som ikke legger seg opp i for mange av valgene i et menneskes liv.

Vi jobber for frihet fra undertrykking og frihet til å være og leve annerledes.

Hva slags frihet får vi med FrP? Frihet fra sukkeravgift og eiendomsskatt?

Fremskrittspartiets frihetsbegrep er feilslått og banalt. Mangelen på respekt for mangfoldet blant mennesker, og for hvert enkelt menneskes autonomi, gjør FrP til Norges mest autoritære parti.

