Jeg mener alle skoler i Oslo bør ha en debattklubb, fordi det er viktig at vi lærer oss å argumentere og stå opp for våre meninger.

Hvis du som ungdom i Norge har lyst til å debattere aktuelle temaer, må du bli medlem av et ungdomsparti. Dette mener jeg er galt fordi det burde være mulig å si sin mening også utenfor politikken.

Debatteknikkene man lærer i et politisk parti, er også annerledes enn de man lærer i en debattklubb. I en debattklubb har man en meningsutveksling, mens når man skal debattere i et politisk parti, så handler det om å overbevise et publikum.

Det er bare å se tilbake på skoledebattene som foregikk i høst. Der handlet det ofte om å holde oppmerksomheten til publikum med oneliners og stunts.

Vanlig i utlandet

I utlandet er debattklubber på universiteter vanlig. Da det ble startet debattlag på Universitetet i Oslo, var de fleste medlemmene utlendinger.

Det er noe unorsk med å debattere. I Norge liker vi ikke å være uenige.

Nordmenn liker det best når alle kan være enige. Hvis en debattklubb skal kunne overleve, så er det viktig at den engasjerer. I debattklubben på min skole er det elevene selv som stemmer over temaet som skal debatteres. Det er stor takhøyde, og ingen temaer er for små eller for store.

Stadig flere kommer

På det første møtet i debattklubben på Oslo Handelsgymnas kom det åtte elever for å debattere temaet «overvåking på skolen». På det siste møtet før jul var det 30 elever til stede for å debattere temaet «innvandring».

Dette viser at det er en interesse for debatt og at kjennskap til klubben gjorde at stadig flere møtte opp. Temperaturen pleier å være relativt høy, og det er lov til å være uenige.

En debattklubb vil være med på å berike skolen både akademisk og sosialt.

