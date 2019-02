Nylig betalte jeg 782 kroner for månedskortet mitt som kjører to soner. Siden det har prisen på månedskortet steget til 798 kroner.

Dersom jeg ikke hadde vært student ville prisen ligget på 1329 kroner i måneden. Men hva betaler jeg egentlig for?

Ruter glorifiserer folk som har pendlet i to, fire og åtte år, og sier det er godt at man tar vare på miljøet. Selv har jeg pendlet hele livet, så det overrasker meg at noen som er vant til bil vil komme til å foretrekke ruter og NSB, selv om jeg er enig i at man skal tenke miljøvennlig.

Ruter- alltid forsinket

Når jeg skal til Oslo, kommer ruter-appen med et forslag til reiserute jeg kun kan rekke på en søndagsmorgen med lite trafikk.

Bussene er uten overdrivelse alltid forsinket, så jeg må bestandig ta et senere tog til Oslo, med mindre toget er forsinket og jeg rekker det likevel.

Det er alltid en årsak til forsinkelser ifølge Ruter og NSB, men de samme problemene oppstår likevel gang på gang, uten at det virker som at de jobber med å forebygge problemene. Likevel vil de ha mer penger.

Det verste er rushtidene

I rushtiden velger NSB å prioritere tomme komfortvogner, til tross for at resten av vognene er stappfulle og folk ikke får plass. Forsinkelsene treffer helt ordinære folk.

Fedre og mødre som skal rekke å hente barn på barnehage og fritidsaktiviteter, studenter som skal rekke deltidsjobber og mennesker som kommer sent hjem etter en arbeidsdag.

Prisene øker for hvert år, uten at det skjer reelle forskjeller. Jeg har beregnet at jeg kommer til å bruke 9560 kroner på transportkort i år. Dette er en høy pris for et tilbud med så mange avvik.

Da hjelper det lite å printe ut reklamer som takker ’’oss som pendler med dere’’, dersom det likevel er mest effektivt for folk flest å kjøre bil.

Dersom Ruter og NSB virkelig ønsker å spare miljøet, må folk ville parkere fra seg bilen fordi fellestransport er det beste alternativet.

