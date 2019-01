Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener klodens store utfordringer knyttet til klima og matmangel kan møtes ved å kutte ut kjøtt fra kostholdet. Det hun imidlertid glemmer, er at norsk landbruk ikke kan beskrives, forklares eller analyseres med generaliserende internasjonale studier basert på et industrilandbruk vi ikke har i Norge.

Land bør være selvforsynt

Vi i Senterungdommen mener Norge skal ta vårt ansvar for å kutte klimautslippene, men vi er også opptatt av at klimapolitikken ikke må gå utover land i andre deler av verden. For vi blir stadig flere mennesker på kloden, noe som tilsier et større behov for mat. Da er det svært uheldig om Norge, et land med gode muligheter for et bærekraftig landbruk, skal basere seg på import av råvarer fra land som selv trenger maten for å brødfø sin befolkning.

Senterungdommen

En fornuftig tanke i klimapolitikken må være at hvert land i mye større grad enn i dag er selvforsynt og slik slipper å konkurrere ut behovene til andre lands befolkninger. Dette vil også føre til at mengden transport av matvarer over lange avstander vil gå ned, noe som er gunstig for klimaet.

Arter vil trues

Norsk landbruk er helt i front innenfor forskning og klimagunstige løsninger. Det er i mange tiår blitt forsket på måter å effektivisere landbruket, redusere utslippene og redusere mengden klimagassutslipp pr. kilo kjøtt. Gjennom dette arbeidet er Norge med på å skape gode klimaløsninger for bønder i hele verden.

Fikk du med deg denne saken i A-magasinet?

Grønn Ungdom påberoper seg også å være forkjempere for det lokale miljøet. Da burde de, i likhet med Senterungdommen, være opptatt av å bevare det kulturlandskapet som beitedyr gjennom tusenvis av år har skapt i Norge. Det er mange arter som i dag er helt avhengig av beitedyr for å opprettholde habitatene sine, som vil trues med utryddelse i Norge dersom vi slutter å holde beitedyr i landet vårt.

Dersom vi avslutter all kjøttproduksjon i Norge, vil det altså medføre økte globale transportutslipp, økt press på matvaretilgangen i fattige deler av verden og true artsmangfoldet i den norske faunaen.

Klimaet reddes ikke ved å se på hver enkelt utslippspost for seg, men gjennom en helhetlig plan hvor man ser det store bildet.

Les flere bidrag i debatten her:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.