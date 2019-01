Norge har fått en ny, borgerlig flertallsregjering. Den første siden 1985. Uten tvil en seiersdag for de fire borgerlige partiene, og ikke minst for Erna Solberg, som har klart det kunststykket det er å samle KrF, Frp og Venstre til enighet. Dessverre er ikke den nye regjeringen noe å juble over, hverken for norske kvinner eller det norske folk.

Moralisme mot kvinner

Hvorfor? Fordi Norge fortjener bedre enn religiøs moralisme. Det er skremmende at et parti som med knappest mulig margin kom over sperregrensen ved forrige valg, får legge ned veto mot bioteknologi og et forbud mot selvbestemt fosterreduksjon.

Men dette har altså KrF fått til, og dagens regjering blir dermed den første på 40 år som innskrenker norske kvinners selvbestemmelse. At et parti hele 96 prosent av den norske befolkningen ikke stemte på, får pålegge sin moralisme mot norske kvinner og det norske folk, er noe alle burde bli skremt over.

Bioteknologiloven

Kanskje enda verre er det at KrF får nedlegge veto mot endringer i bioteknologiloven. Stadig flere partier på Stortinget ønsker en mer liberal bioteknologilov, nettopp fordi de vet at bioteknologi kan forbedre livet til tusenvis av norske innbyggere.

Bioteknologi kan redusere menneskelig lidelse og sykdom, for ikke å snakke om at mennesker med arvelige sykdommer får muligheten til å føde friske barn. Denne enormt viktige gevinsten bioteknologi har for mennesker, blir på regjeringens regning redusert til «sorteringssamfunn» og «et kaldere samfunn».

Ny teknologi, som CRISPR, kan åpne for å fjerne livstruende sykdommer fra vårt arvemateriale, men dette ser tilsynelatende ikke ut til å være viktig for KrF.

Det er først og fremst muligheten til å tvinge sin egen moralisme på det norske folk som virkelig betyr noe. Her kommer altså partiet på fire prosent som skal redde Norge fra moralsk forfall – og de andre borgerlige partiene lar det skje.

Regjering i utakt

Også eggdonasjon og assistert befruktning for enslige glipper i dagens regjering, til tross for overveldende flertall for dette. Heldigvis kommer KrF ridende på sin høye hest og forteller oss at det kun er én riktig måte å lage barn på. Jeg trenger nok ikke utdype hvilken metode de tenker på.

Det er bare én ting å si: Regjeringen bør grue seg til 8. mars. Da kommer norske kvinner og menn til å skape det største demonstrasjonstoget Norge har sett, og vise en gang for alle at regjeringen er i utakt med det norske folk. Det er bare å gjøre seg klar.

