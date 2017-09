Norge får stadig flere eldre. Dette fører til flere utfordringer, blant annet får vi en kraftig økning i antall personer som blir demente.

I dag er det i overkant av 70 000 nordmenn som er rammet av demens, ifølge Folkehelseinstituttet, og tallet vil øke betydelig i årene som kommer på grunn av høyere snittalder på befolkningen.

Dette blir en utfordring for samfunnet, individet og de pårørende må hanskes med før eller senere. Det er derfor avgjørende at partiene på Stortinget nå innser alvoret og tar grep for å gjøre enda mer.

Stor økning

Folkehelseinstituttet har beregnet at det i 2040 vil være opp mot 200 000 personer med demens, og i 2100 vil dette tallet være fordoblet.

Dette er arbeidskraft som forsvinner, men ikke minst er det personer som forsvinner fra sine nære. Det å oppleve demens på nært hold kan være tungt. Tenk ikke å bli kjent igjen av bestemor, mamma eller pappa fordi de er blitt offer for hukommelses- og personlighetstap.

Tenk om bare kroppen er igjen av et nært menneske du er glad i, men ikke personligheten, minnene og resten som gjør oss til elskede familiemedlemmer.

Jeg stiller meg derfor kritisk til voksenpartienes mangel på handlekraft og forståelse for alvoret i situasjonen. Mennesker som sliter med demens og deres pårørende, har fått bedre vilkår de siste årene, noe som er riktig og viktig, men det mangler tilstrekkelig tanke på bærekraft i demenspolitikken.

Det blir nemlig svært dyrt for staten å behandle alle de hundretusenene som blir rammet av demens i fremtiden når oljeinntektene også går nedover. Vi må sikre oss at vi ikke må kutte i tilbudet til alle disse personene som trenger vår hjelp.

Sunnere livsstil

Forskere har allerede funnet ut mye om de forskjellige typene demens og jobber med å utvikle nye løsninger.

En av disse løsningene er en genetisk test som kan gi svar på om en person vil utvikle demenssykdommen Alzheimers. Dette kan være et stort fremskritt i kampen mot demens, ettersom tidlig innsats kan være svært virkningsfullt.

Forskning lagt frem av Alzheimer's Association viser også at 1 av 3 demenstilfeller kan forhindres med sunnere livsstil. Slike nye løsninger og god forskning er nettopp det vi trenger, ettersom en stor økning i antall demente kan føre til at statskassen minker.

Ta ansvar

For å redusere antall mennesker som forsvinner fra sine nære og som ikke lenger kan jobbe, er det viktig at vi fokuserer på å stoppe den store veksten i antall demente.

Det er umoralsk å la denne utviklingen skje uten å gjøre vårt ytterste for å stoppe den. Derfor er det viktig at det tas ansvar på Stortinget ved å fokusere mer på forebyggende tiltak og forskning på sykdommen.

Fremover vil økonomien bli strammere, og muligheter til å redusere kostnadene samtidig som man forbedrer folks liv, er vi nødt til å gripe.

Forebygging er bedre, billigere og mer effektivt enn reparasjon.

På vegne av alle oss som kan rammes av demens og som skal ta over fremtidens økonomi, sier jeg til voksenpolitikerne: Ta mer ansvar, det er ingen tid å miste.

