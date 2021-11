Det er flaut at vi gjør dette mot barna

Maja Enerhaug Egge (19) 2. nestleder, Press – Redd Barna Ungdom

netrygden er den mest betydningsfulle enkeltstøtten for å redusere fattigdom blant barnefamilier, skriver Maja Enerhaug Egge (19), 2. nestleder i Press.

Alt peker på at sosiale ulikhet kan føre til alvorlige konsekvenser for barn.

Antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, har tredoblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet. I dag er det snakk om 115.000 barn. Det er 115.000 for mye.

For å snu den negative trenden må vi blant annet forby kommuner å avkorte sosialhjelp og frata familier barnetrygd ved å endre på sosialtjenestelovens paragraf 18. Vi må gi mer midler til dem som trenger det mest.

Må bli ulovlig

Barnetrygden er den mest betydningsfulle enkeltstøtten for å redusere fattigdom blant barnefamilier. I Norge skal alle barnefamilier få utbetalt barnetrygd, uavhengig av familiens inntekt. Men dette er ikke realiteten.

Kommuner kan nemlig velge å se på barnetrygd som en del av familieinntekten når sosialhjelp beregnes. Gjøres dette, blir sosialhjelpen kuttet tilsvarende barnetrygden, og da tas barnetrygden fra dem som har aller minst.

Vi i Press – Redd Barna Ungdom krever at denne praksisen blir ulovlig, men regjeringen, til tross for deres ønske om å redusere de sosiale ulikhetene i Norge, vil ikke endre på lovverket.

Er ikke det å utjevne sosiale ulikhet mellom barn helt grunnleggende for å skape et mer rettferdig samfunn?

Ensomhet og utenforskap

Alt peker på at sosiale ulikheter kan føre til alvorlige konsekvenser for barn. Vi vet allerede at barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, oftere kjenner på ensomhet og utenforskap. Man ser blant annet at de ikke har mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Videre viser en studie fra Folkehelseinstituttet at denne gruppen barn har opptil fire ganger så høy risiko for å bli diagnostisert med psykiske lidelser. Barnetrygden er ikke bare en liten sum. Den har mye å si for dem som trenger det.

Norge har gjennom FNs barnekonvensjon forpliktet seg til å sikre at barn ikke blir diskriminert. Til tross for dette tas fortsatt barnetrygden fra de fattigste barnefamiliene i 238 norske kommuner. Dette er sjokkerende når vi kjenner til konsekvensene av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Flaut at vi ikke gjør det

I Redd Barnas rapport «Barnetrygd for alle – unntatt de som trenger den aller mest?» uttrykker likevel flere av kommunene at de ønsker å få en slutt på denne praksisen.

Blant dem er Siri Blichfeldt Rydland, ordfører i Midt-Telemark kommune. På «Dagsnytt 18» oppfordret hun barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til å forby praksisen. Vi forventer at regjeringen lytter.

I dag er det er 115.000 barn for mye som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det er på tide at vi står opp for dem som trenger det mest. Og det er flaut at vi ikke gjør det allerede.

