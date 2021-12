Nei, vi kan ikke kalle «alt» for en burger

Torbjørn Frisch Moe 17 år

Nå nettopp

Hvis burgeren ryker, hva annet kan ryke som faktisk setter et preg på samfunnet? spør Torbjørn Frisch Moe (17).

Vi har i det siste sett at burgeren blir nærmere misbrukt fra sin tittel.

I dagens samfunn ser vi helst bort fra det konservative og setter søkelys på det nye og revolusjonerende. Dette gjør at vi ser bort ifra definisjon og mening i visse sammenhenger.

Burgeren er et offer for dette. Man ser mer og mer biff mellom brød, kylling mellom brød osv.

Ser vi tilbake på burgerhistorien, har burgeren alltid bestått av kvernet/finhakket kjøtt, stekt mellom brød. I det siste har vi derimot sett at burgeren nærmest blir misbrukt fra sin tittel.

Lang historie

Amerikas burgerekspert George Motz sa en gang at hamburgeren opplever et «renaissance-slash-backlash». Han refererte mest til prisen av burgere og hvordan billig «dritt» kan bli solgt for mer enn skjorta. Men jeg legger mer i dette utsagnet.

Han har også tidligere snakket om at burgeren har en kompleks historie som beskytter navnet. Hvis jeg drar på en burgerrestaurant, vil jeg helst bli servert et ferskt burgerbrød som holder sammen en «juicy patty» med tilbehør som salat, tomat, løk og sylteagurk.

Man kan ikke glemme noen deilige sauser som gir alle rom til å bli kjent. Vi vil gjerne bli servert noe vi kjenner til, men som samtidig kan gi oss en ny opplevelse. Noen tar dette litt for langt.

Sandwich, ikke burger

I en burgerkonkurranse mellom kjendiskokkene Matty Matheson og Alvin Cailan blir George Motz oppringt etter at Matheson hadde laget en såkalt «fiskeburger». Han mente sterkt at dette ikke var en burger.

Matheson endte opp med å vinne konkurransen. Senere har Motz uttalt seg om saken. Han mener at fisk mellom brød ikke bør ta burgerens «hellige» navn, selv om den egentlig er helt lik utenom råvarevalg.

Han kan tolerere at det kalles «fiskeburger». Altså at man spesifiserer at burgeren ikke inneholder okse. Men utenom dette bør det kalles en sandwich.

«Burger’n» har en beskyttet tittel og historie, men vi ser at denne beskyttelsen rakner grunnet en liberal majoritet i samfunnet. Det er ofte fint med endring, men vi kan ikke glemme definisjonen av ting.

Det er uhyre viktig at kultur bevares med definisjon. Handler dette bare om den lille burgeren, eller gir vi mer «beng» i definisjon på alt? Hvis burgeren ryker, hva annet kan ryke som faktisk setter et preg på samfunnet?

