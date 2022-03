La gutter være gutter, men også jenter være jenter

Dina Solbakken Organisatorisk nestleder, Høyres Studenter kvinneforum

Ser vi et kjønnsrelatert problem i samfunnet, trenger vi tiltak som jevner ut mulighetene til begge kjønn, ikke bare svekker det ene, skriver Dina Solbakken.

Kall meg gjerne «fin». Jeg synes det er hyggelig, jeg!

Vi må slutte å tenke at det er galt at menn og kvinner er forskjellige. Jeg er kvinne. Jeg elsker de fordelene jeg får av at det mannlige kjønn legger verdi i min ynde.

Jeg elsker å føle meg fin, få komplimenter, gratis drikke på byen og ekstra tjenester uten å måtte spørre. Selv om jeg liker at typen bærer handleposene etter vi har vært på butikken, betyr ikke det at jeg ikke er i stand til å gjøre det selv. Selv om jeg nyter en gratis drink eller to på byen, betyr ikke det at jeg ikke er i stand til å betale den selv.

– Ikke kall meg «fin», skriver Josefine Hellesund fra Kristelig Folkepartis Ungdom i Aftenposten Si ;D 8. mars.

Jeg synes det er hyggelig å bli kalt fin, jeg. Fordi selv om jeg er fin, betyr det ikke at jeg ikke kan vise at jeg er sterk, smart, morsom og interessant.

Det føles bare enda bedre at jeg klarer å slå tilbake og motbevise fordommer. Vise at jeg kan synge «Starship» av Nicki Minaj av full hals mens jeg smører på et tykt lag lipgloss, mens jeg i neste øyeblikk løfter over 100 kilo markløft eller debatterer politikk fra talerstol i en sal med flere hundre mennesker.

De virkelige problemene

Jeg synes det er altfor mye fokus på og problematisering av at kjønnene er ulike. Selvfølgelig skal en gutt få lov til å sminke seg og bruke kjole, og selvfølgelig skal en jente kunne klippe håret kort og kjøre gravemaskin. Men jeg synes også det er noe fint med å både kunne le av forskjellene mellom oss og beundre verdiene det beriker samfunnet med.

At menn er fra Mars og kvinner fra Venus, er ikke noe nytt. Men jeg digger både menn og kvinner og synes deres egenskaper gir livet mitt store verdier i nyansene. Vi trenger både «guttastemning» og «jentekos».

De virkelige problemene kommer når disse egenskapene kommer i veien for mulighetene til enkeltindividet. Etter liberaliseringen av Norge med stemmerett til kvinner, likestilt utdanning og allmenn verneplikt ser vi en utjevning på generelt nivå som sakte, men sikkert skrår over i jentenes favør.

Flere gutter faller fra på videregående skole, tar sitt eget liv og føler at de kategoriseres som «incels» (involuntary celibate). Samtidig ser vi at menn favoriseres i toppjobber og har flere lederstillinger enn kvinner.

Jevne ut, ikke svekke

Men her er ikke løsningene å lage rigide systemer som holder tilbake det ene kjønnet og favoriserer det andre. Ser vi et kjønnsrelatert problem i samfunnet, trenger vi tiltak som jevner ut mulighetene til begge kjønn, ikke bare svekker det ene.

Fordi feminisme handler ikke om å få glede av å ydmyke menn, å gro ut kjønns- og armhulehår eller å bruke mensen som ansiktsmaling mens man skriker «FUCK PATRIARKATET!»

Søker man opp feminisme på Store norske leksikon, står det faktisk: «Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn.»

I anledning kvinnedagen ønsker jeg meg et Norge med like muligheter for alle, men et Norge som fremdeles lar gutter være gutter og jenter være jenter.

