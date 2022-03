– Rusavhengighet er et valg, sa personen foran meg i køen. Slike ord og samtaler betyr noe.

Bak den slitne rusavhengige som du går forbi på gaten, ligger et levd liv som kan ha opplevd mer vondt enn godt, skriver Julian Slettaøien (21).

Er det virkelig så lett som at noen velger å bli rusavhengig?

Her om dagen sto jeg i kø ved kassen på Kiwi, da jeg hørte følgende:

«Men det er jo klart det, at når man velger å ruse seg gjennom hele livet, så kan man på en måte ikke forvente bedre.»

Som medmenneske reagerte jeg med sinne og irritasjon på en slik unødvendig skarp kommentar.

Som snart utdannet sosionom reagerte jeg med tristhet. Tristhet over uvitenhet.

Er det virkelig så lett som at noen velger å bli rusavhengig?

Er det slik at dette i hovedsak er mennesker som har tenkt: «Nei, utdannelse er ikke for meg. Nei, det ordinære arbeidslivet er ikke for meg, Ja, heroin, amfetamin, LSD og så videre, det er noe for meg!»

Disse menneskene har på hver sin måte opplevd følgende: livet. Så banalt og enkelt kan man forklare mye av grunnen til rusavhengighet. Livet har skjedd.

Tiltak som hjelper

De siste tre månedene har jeg hatt praksis i Kirkens Bymisjons i-jobb-tiltak. Kort fortalt er Kirkens Bymisjon en ideell organisasjon som forebygger sosial nød og utenforskap, endrer liv og påvirker samfunnet til å bli mer åpent og inkluderende for stigmatiserte grupper.

I-jobb-tiltaket fungerer som en jobbsentral der deltagerne kan komme for å utføre ulike typer dagsjobber og motta lønn for arbeidet de utfører.

Jonas og Johnny

Livet er på mange måter som et lotteri. 25. august 1960 blir Jonas Gahr Støre (Ap) født. Han skal senere bli norsk utenriksminister, helse- og omsorgsminister og statsminister. På samme dato, samme år, blir «Johnny» født. Han skal senere bli rusavhengig. «Johnny» døde av en overdose tidlig på 90-tallet.

Jonas og «Johnny» representerer livets lotteri. Vi fødes med ulike betingelser, som igjen former de valgene vi kan ta.

Vær raus

Uansett hvilke lottokupong vi trekker, så kan vi ikke fraskrive oss ansvaret for valgene vi tar. Likevel kan vi som trakk den beste lottokupongen, utvise mer raushet og omtanke for de som ikke kasserte inn syv rette.

Rusavhengighet kan skyldes en vanskelig oppvekst, vold og fattigdom. Det kan også forårsakes av dramatiske hendelser som skjer i voksenlivet. Eller det kan handle om noe helt annet.

Det er nemlig en myte at bare personer fra ressurssvake hjem utvikler rusavhengighet. For det handler i all hovedsak om følelser. Mangel på gode følelser, frykten for de vonde følelsene eller ønske om å føle mindre.

Vis toleranse for alle

I Kirkens Bymisjon jobber vi etter følgende slagord: «Ingen er bare det du ser» og «rom for alle».

Bak den slitne rusavhengige som du går forbi på gaten, ligger et levd liv som kan ha opplevd mer vondt enn godt. Jeg oppfordrer deg derfor til at om du så står i kø på Kiwi, sitter i lunsjpausen med kolleger eller er på bussen: Ikke la enkle og primitive tanker styre din forståelse av andre.

Vi må skape rom for alle. Det gjør vi ikke med unødvendige sleivspark en mandags ettermiddag i køen på Kiwi. Det gjør vi med forståelse og medmenneskelighet.

