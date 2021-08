Nærskoleprinsippet = trygghetsprinsippet

Ashish Kumar Bhargava (16) Styremedlem, Akershus Senterungdom

Gjennom hele skoleåret ble jeg mer og mer sikker på at nærskoleprinsippet er et strålende vedtak, skriver debattanten.

Først var jeg skeptisk. Nå er jeg overbevist.

I det siste er det blitt snakket mye om nærskoleprinsippet, som ble innført i Viken fylkeskommune skoleåret 20/21. Som en del av det første kullet som opplevde nærskoleprinsippet, vil jeg dele mine erfaringer og tanker.

Da vi først ble informert om at det skulle innføres, var det veldig mye usikkerhet. Det var både negative og positive reaksjoner. Jeg var selv veldig usikker på om dette var den riktige avgjørelsen for fylket.

Men gjennom hele skoleåret ble jeg mer og mer sikker på at nærskoleprinsippet er et strålende vedtak.

Fakta Nærskoleprinsippet I fjor høst innførte det rødgrønne flertallet i Viken fylkeskommune nærskoleprinsipp for opptak til videregående skole. Tidligere var det helt eller delvis fritt, karakterbasert opptak mange steder i fylket.

Den nye ordningen er felles for hele Viken og innebærer at elevene har rett til å gå på skole i sitt nærmiljø.

Nærskolen er den skolen elevene bor nærmest, som har det utdanningsprogrammet de ønsker å gå. Vis mer

Ga oss ro

Nærskoleprinsippet ga oss 10.-klassinger trygghet. Følelsen av å være sikret plass på skolen som ligger nærmest der vi bor og lever, var for oss helt uvurderlig. Det fikk oss også til å stresse mindre.

Vi måtte ikke øve beinhardt før hver eneste vurdering, fordi vi visste at nærskolen vår hadde plass til oss uansett hva. Det ga oss en ro til å fokusere på det faglige, for ofte kunne karaktermaset stå i veien for selve læringen.

Nærskoleprinsippet vil også forhindre dannelsen av eliteskoler i Norge. Vi kan ikke tillate at enkelte skoler bare blir for de «flinke». Eliteskolene og de andre skolene blir for forskjellige.

Nærskoleprinsippet sikrer variasjon og mangfold på skolene, der både «flinke» og de mindre flinke kan jobbe og lære hånd i hånd. Denne variasjonen er viktig for å sikre seg at flest mulig lærer mest mulig, og for å motarbeide økte forskjeller i samfunnet ellers.

Fremdeles mulig å bytte

Før måtte enkelte motvillig sitte lenge på buss og tog for å komme frem til skolen. Med nærskoleprinsippet unngår vi dette. Elever får ikke uutholdelige lange dager som kan påvirke deres mentale helse.

En annen ting som er svært positivt med nærskole, er at de som har behov for det, kan sende inn en søknad om å bytte til en annen skole.

Dette kan de få hvis de oppfyller ett av disse kriteriene: dokumentert behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på særdeles høyt nivå eller en betydelig mer praktisk reisevei til en annen skole.

Nærskoleprinsippet kan kalles «trygghetsprinsippet». Du får gå på skole med folk du kjenner, samtidig som du får være i et område som du kjenner. Prinsippet sikrer variasjon og mangfold på skolene og at ingen videregående skoler dør ut.

