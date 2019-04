Arbeidernes dag, dagen hvor man sammen skal belyse arbeidslivspolitikk, har mistet sine røtter.

Arbeiderpartiet, med LO i spissen, bruker dagen til å fremme seg selv og har dessverre glemt arbeidernes rettigheter på veien.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nytteløse demonstrasjoner

Barn, unge og eldre får fri 1. mai for å markere arbeidernes rettigheter. Gjennom nytteløse demonstrasjoner skal arbeiderbevegelsen minnes arbeidernes historie.

Når 1. mai er blitt så hensiktsløs, er det like meningsløst å gi alle fridag.

Historiemessig var 1. mai i 1888 dagen det ble besluttet storstreik i USA i kampen om åttetimers arbeidsdag. Arbeiderbevegelsens seier i USA gjorde 1. mai til den internasjonale demonstrasjonsdagen for arbeidernes rettigheter. Sosialistene har tatt eierskap til dagen og utnyttet det til det fulle.

Avskaff fridagen

I dag handler 1. mai om alt annet enn arbeidernes rettigheter. I hele Norge observeres det hver 1. mai ulike demonstrasjonstog med paroler som «Ut av EØS», «Boikott Israel», «Norges soldater ut av Afghanistan – økt bistand inn» og «Forby atomvåpen», men lite om arbeidernes rettigheter.

1. mai har mistet sin mening. Det viser seg også at flere velger å bruke denne dagen på å stelle i hagen i stedet for å gå i tog.

1. mai er blitt sosialistenes egen fridag.

Da bør man heller ha 8. mai som fridag, for å hylle våre falne under andre verdenskrig og sette fokus på fred, frihet, og våre demokratiske prinsipper.

Sosialistenes dag

For to år siden kunne vi se bilde av den røde politiske ledelsen som gikk under parolen «Kast H og Frp ut av regjering». 1. mai er dessverre blitt en fridag for at Ap kan ha valgkamp-kickoff.

Sigurd Bjørnestad

Fremskrittspartiet vil avskaffe 1. mai som fridag, nettopp fordi det ikke skal være en dag kun for de sosialistiske partiene der de borgerlige partiene ikke slipper til.

Dagen tilhører ikke lenger arbeiderne, men sosialistene!

