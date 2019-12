Jeg er blind, men interessert i fotball. Det er vanskelig.

Jeg er en blind ungdom som er veldig fotballinteressert. Jeg pleier å dra på fotballkamper, men det blir fort litt vanskelig for meg. Siden jeg er blind, sliter jeg med å få med meg det som skjer på banen. Derfor vil jeg foreslå hvordan blinde også kan få med seg det som skjer.

Det er vanskelig for blinde folk å få med seg hvem som har ballen. Det er også vanskelig å vite hva de forskjellige fotballspillerne gjør på banen. Da kunne det vært fint med synstolking. Det vil si at du har noen som forteller deg hva som skjer på banen.

Da kan man få vite hvilken spiller som har ballen, informasjon om hva som skjer i kampen og for eksempel beskrivelser av hvordan et mål var. Dette kan for eksempel løses ved at man hadde en app på telefonen eller man kunne leid en personlig assistent som fortalte hva som skjer.

Synstolking kunne vært fint på fotballkamper, men også på andre arrangementer. Det finnes en løsning på synstolking i England. Man kan laste ned en app hvor fotballinteresserte forklarer det som skjer. På den måten kan fotballinteresserte blinde få hjelp. Kanskje det finnes folk som har lyst til å hjelpe, men som ikke er fotballinteresserte? Da kan man lære av hverandre og begge kan bidra.

Kanskje man da kan få med seg fler.

