Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Jakob Semb Aasmundsen (23) fra Tønsberg.

«Hva i huleste har du gjort?»

Døren sparkes opp med en så stor styrke at jeg i første fortumlede øyeblikk tror det er sikkerhetsstyrker som kommer brasende inn på rommet mitt.

Jeg gnir meg i øynene og forsøker å forstå hva som skjer. De to mennene kommer rasende bort til sengen min og tar grep om meg. Ja, hva har jeg gjort? tenker jeg.

I bar overkropp og kustripet pysj dras jeg ut i gangen.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Vann overalt

Plutselig blir pysjen fuktig, og jeg merker at det er vann overalt. De franske vertsforeldrene mine, de jeg har bodd hos i et halvt år mens jeg er på videregåendeutveksling i Rennes i Frankrike, står over meg.

Ansiktene deres er ildrøde, og de franske banneordene kommer sprutende der jeg sitter forfjamset i vanndammen.

«Hvordan våger du å oversvømme leiligheten vår? Nå er det nok! Du må ut!»

«Dette må ha skjedd mens jeg sov» , sier jeg mens jeg prøver å komme på det franske ordet for vannlekkasje. Som svar får jeg et håndkle i ansiktet.

Mens jeg tørker opp den oversvømte gangen, kjenner jeg at vannet har nådd gjennom kupysjen og inn til bokseren.

Noen hater meg

Den samme natten må jeg pakke sakene mine og dra. Jeg finner en benk i en park og blir sittende og stirre ut i luften.

Det virket som vertsfamilien avskydde meg fra sekundet jeg ankom. Utfrysing og utskjelling var hverdagskost. Og nå hadde de altså fått for seg at jeg med vilje hadde oversvømt hjemmet deres.

Jeg spør meg selv hvordan dette kunne skjedd. Det har alltid vært viktig for meg at alle liker meg, og det gjør de som regel. Men denne gangen får jeg det ikke til. Noen hater meg, og jeg greier ikke å gjøre noe med det.

Jeg kjenner at tårene presser på. Må jeg dra hjem til Norge?

Jeg ringer en fransk venninne og forteller henne hva som har skjedd. Og at jeg kanskje må hjem.

«Hvorfor det?» spør hun.

«Vertsforeldrene mine hater meg. Utveksling er kanskje ikke noe for meg», svarer jeg.

«Alle kan ikke like alle. Sånn er det», sier hun. «Be om ny familie. Kanskje du er heldigere med den neste.»

Presset på tårekanalene letter. Hun har rett. Hvorfor er jeg så opptatt av at alle skal like meg? Hvorfor skal det at noen ikke gjør det, få meg til å gi opp?

Fakta: Tre kjappe med Jakob om jul Det beste med desember: Jul er et av mine favorittaspekter ved livet. Kulde og klar luft ute, varme og røkelsesduft inne. Julen skaper en egen type atmosfære, hvor verdens kaos fryser, og du får tid og rom til å sortere tanker og følelser. Det finnes ikke noe bedre. Slik kommer jeg i julestemning: Stearinlys, røkelse, masse vin med gløgg og ved at jeg aktivt tenker og sier at jeg koser meg. Mens mange synes det virker mot sin hensikt å skulle påpeke kos, så elsker jeg å «tvingekose». Det er så koselig! Beste julelåt: «Klokkene kallar» av Ingebjørg Bratland.

Det jeg lærte har gjort livet lettere

Jeg fikk en ny, fransk vertsfamilie. De likte meg. Vi har fremdeles god kontakt i dag.

I årene etter utveksling har det likevel oppstått lignende situasjoner som i den første vertsfamilien, hvor jeg ikke er blitt likt.

Vi har alle ulike forståelser av verden. De franske vertsforeldrene mine går sikkert rundt og minnes hvor grusom jeg var. Jeg mener det var de som var gærne, men alle har sin egen historie.

Og er ikke det egentlig ok? Ulike perspektiver kan selvfølgelig være frustrerende og skape splid, men bør vi ikke lære å takle dette? Lære hvilke ganger man bare bør akseptere forskjellene og gå videre?

Jo, selvsagt.

Og vet du hva, livet blir så mye lettere når man innser at ikke alle er verdt tiden og kreftene dine.

Til tross for gjennomvåt kustripet pysj og franske skjellsord ser jeg derfor tilbake på den kvelden med takknemlighet for at jeg lærte akkurat det.

Det er jo gjerne tøffe ting som skjenker oss de viktigste lærdommene.

