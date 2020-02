«Slik får du den beste og fineste brunfargen i sommer» lyder teksten til et Instagram-bilde av en av mine bloggkolleger. Innlegget er reklame for piller du kan kjøpe, som visstnok skal gjøre deg solbrun og «fin» året rundt.

«Jeg har slitt så mye med uren hud og kviser, men aldri igjen etter å ha brukt disse pillene. Kjøp de her!» er teksten til et annet innlegg, som reklamerer for kosttilskudd som skal gjøre huden din plettfri og perfekt.

Det er nesten ikke grenser for hva slags underverker de ulike pillene skal gjøre for deg, og de markedsføres hyppig blant bloggere og influensere.

Dere er avslørt

Endelig kom dagen vi har ventet på der såkalte bloggerpiller blir slaktet for manglende virkning. Talen er klar i Aftenpostens nye artikkel «Kan man spise piller for å få sterkere og tykkere hår, finere hud og brun kropp? Eksperter A-magasinet har snakket med sier nei.

Etter å ha analysert tre kosttilskudd på oppdrag for Aftenposten, konkluderer labratorieselskapet Eurofins med at forbrukerne blir lurt. Men i sosiale medier får man et helt annet inntrykk, står det i artikkelen.

Privat

Jeg har i lang tid, som blogger selv, irritert meg over andre bloggere og influensere som fronter disse pillene.

Selv har jeg takket nei til å fronte disse ulike pillene mange ganger, og jeg gått glipp av mye penger. Jeg skjønner at det er et gigantisk tap for meg å ha integritet i denne bransjen, men det har jeg, og den er ikke til salgs.

Kroppsfokus dominerer

For jeg irriterer meg ikke over bloggerne i seg selv, som for all del kan være fine mennesker, men over deres store mangel på integritet.

Hvorfor kan vi ikke bruke stemmen vår på noe som faktisk bidrar med noe annet enn økt fokus på å ha «perfekt hud», eller være solbrun året rundt?

Vi som har mange følgere i sosiale medier har et ansvar, fordi vi har en stor stemme som betyr noe for dem som følger oss. Det har vi enten vi liker det eller ikke. For ikke å glemme at du kan bruke stemmen din på så mye bra, og fremdeles kunne tjene til livets opphold.

I tider som denne er det direkte flaut å være en del av en så råtten bransje. Unnskyld for at jeg er så direkte, men det er sannheten. Pengene høstes inn fra kyniske annonsører og følgere som stoler på forbildene sine. Det er rett og slett kvalmt!

