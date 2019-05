Jeg er hverken veganer eller en overivrig klimaaktivist. Jeg er egentlig en ganske vanlig ungdom. Jeg vil bare ha en fremtid hvor alt jeg har kjært, ikke er ødelagt. Jeg ønsker at mine fremtidige barn skal få muligheten til å kunne leke fritt rundt uten å måte bruke oksygenmasker.

Er det for mye å be om? Jeg tror ikke det å synge «Erna i kverna» under demonstrasjoner vil hjelpe miljødebatten.

Derfor har jeg kommet med det mest spennende klimatiltaket i historien.

Hjernevaske foreldre

«Vi skal vel ikke bare kutte ut oksekjøtt?», sier jeg til broren min rundt middagsbordet. Stillheten varer i omtrent to sekunder før pappa får latterkrampe.

Men etter fem måneder med lange opphetede diskusjoner, hvem er det som ler nå?

Nå har vi vegetarmiddag to ganger i uken, og oksekjøttet er blitt erstattet. Mennesket har en fantastisk egenskap til å inspirere og overtale, og kampen om en god fremtid ligger i alles hender.

Det å få de sta foreldrene dine til å prøve noe nytt er det første steget til å bli en grønnere familie, og å oppnå et grønnere samfunn.

Når du har hjernevasket hele familien din, så fortsetter også de å spre vegetartrenden gjennom å inspirere resten av vennekretsen og familiene deres til å gjøre det samme.

Vipps, så har miljøfanatikerens geniale virus endelig begynt å spre seg.

Hjernevaske politikerne

Nå som du også endelig har fått foreldrene dine til å behandle fremtiden vår mer varsomt, er det på tide å se de større politiske aspektene ved miljøkrisen.

Det å synge «Erna i kvernen» hjelper hverken flom i Norge eller ekstrembrann i USA. Det som faktisk hjelper, er å forstå politikerne bedre. Å innse at vi ikke burde være mot dem, men på samme lag, er viktig for å bekjempe denne trusselen.

Å tjene penger og lete etter olje er fortsatt viktigere for dem enn å redde verden. Derfor ser jeg på følgende som den eneste fornuftige løsningen: Vi må nok hjernevaske politikerne også.

Vi må hjernevaske dem til å tro at dette er større enn de fordømte oljepengene.

Vi må hjernevaske dem til å tenke at ingenting kommer til å bli som før hvis de ikke gjør noe.

Vi må hjernevaske dem til å inspirere resten av verden akkurat som du har muligheten til å inspirere foreldrene dine til å leve et grønnere liv og kutte ut oksekjøtt.

Ikke tvang

Eller... Jeg begynner å lure på om dette egentlig kan kalles hjernevasking. For meg høres det å redde kloden temmelig fornuftig ut. Det jeg vil frem til ved å tulle med hjernevasking, er at politikerne ikke bare bør bli tvunget til å gjennomføre klimatiltak. De må også virkelig støtte det.

Med andre ord, hver gang temaet klimaendringer kommer opp, så må ha de ha den samme lidenskapen som de hundre tusenvis av barna som streiker. Vi ønsker ikke tomme løfter.

Vi ønsker at de faktisk gir slipp på pengeegoismen.

De må innse at det er mennesker som kommer til å leve etter dem, og skjønne at de pengene de etterlater seg, ikke har noe å si når selve naturen ødelegger oss.

