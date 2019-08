Bik Bok lanserer bukser som «elsker formene dine». Men hvor er formene? spurte Sirill Heimdal i et Si ;D-innlegg i Aftenposten.

Sirill, vi er så glade for at du gjorde oss oppmerksom på dette. Vi er helt enige med deg og har endret på nettsiden.

Håper du får et annet inntrykk hvis du går inn på siden nå.

Vi har, som du var inne på, jobbet lenge med å justere størrelsene våre. De nye plaggene som er i butikk nå, inkludert buksemodellen Peachy High, er utviklet så de skal passe deg og de aller fleste jenter.

Heldigvis har vi fått mange fine tilbakemeldinger på nettopp dette.

Vi er lei oss for at du ble skuffet og håper at du gir oss litt mer tid til å vise at vi er i forandring.

