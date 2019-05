Neger er et ord som ble tatt i bruk under slavetiden. Mange brukte det som et skjellsord mot de mørkhudede slavene og tok fra dem rettigheter, kultur, identitet, språk og deres liv.

Likevel er ordet fortsatt aktivt brukt i Norge i dag, hele 200 år senere.

Det er på tide at vi lærer hverandre hva som egentlig ligger bak ordet.

«Jævla neger»

Hvorfor skal vi akseptere at et skjellsord basert på hudfarge er en del av vårt moderne samfunn? Selv om neger i utgangspunktet ikke er et rasistisk ord, er det sånn det ofte blir både brukt og oppfattet i dagens samfunn.

«Jævla neger» er det noen som har ropt etter meg. Folk må forstå at dette er ikke bare er en tom ytring som det er greit å slenge ut i løse luften.

Det er et ord fullt av historie knyttet til slavearbeid, tortur og undertrykkelse. Det er et ord som sårer, rammer og setter preg på mennesker.

Det er et ord som er uakseptabelt, respektløst og rett og slett rasistisk å bruke.

Svart, norsk-afrikansk, farget

Ord er et av menneskets viktigste gaver. Vi må lære hverandre å forvalte den gaven på riktig måte.

Ingen synes det er noe kult å bli kalt neger. I Norges såkalte likestilte samfunn skal minoriteter slippe å bli diskriminert, og hudfarge burde ikke ha noe å si.

Når det først har det, så er ikke neger det rette ord å ta i bruk.

Kall meg gjerne afrikansk eller norsk-afrikansk.

Kall meg mørk eller farget.

Kall meg svart eller brun, men ikke benytt deg av fortiden til mine forfedre.

Ikke plasser meg i en kategori og hold meg fanget i en bestemt boks i en alder av 15. Ikke kall meg neger!

