Spørsmål: Hva vil dere anbefale å gjøre hvis man ikke føler man har noen venner og har prøvd å være sammen med dem i klassen i flere år? Jeg begynner i 10. klasse nå og har hatt det slik siden midten av barneskolen.

– Jente (15)

Kunnskapsministeren svarer:

«Kjære jente (15).

Det er leit å høre at du ikke har nære venner, og at det har vart siden midten av barneskolen. Dessverre vet vi fra flere undersøkelser at det å være ensom er noe mange unge føler på. Jenter på 10. trinn og første klasse på videregående føler det mest.

Jan Tomas Espedal

Hvorfor forteller jeg det? Jo, aller først for å si at du ikke er alene. Det kan være vanskelig å fortelle andre at vi føler oss ensomme og ønsker oss flere venner, men du er ikke alene.

Kan være vanskelig

Så mener jeg at det bør være lettere å prate om ensomhet på skolen. Vi jobber nå med nye læreplaner og vil ta inn flere temaer på tvers av mange fag.

Det ene er «folkehelse og livsmestring». Jeg håper at det skal bidra til at elevene kan takle motgang og personlige og praktiske problemer best mulig. Vi vil også at alle skal lære mer om psykisk helse.

Under 21 år? Les mer om hvordan du sender inn ditt spørsmål, nederst i saken

Snakk med en lærer

Så spør du om hva du bør gjøre. Det er ikke så enkelt å gi deg gode råd om hvordan du kan få flere venner. Men jeg ville snakket med en lærer du stoler på. Læreren som kjenner skolen din og klassen din, kanskje han eller hun har gode råd.

Et annet alternativ er å finne en aktivitet du liker og bli kjent med noen der. Og selv om det er skummelt og noen ganger vanskelig, om du tørr å spørre eller si hei til noen du ikke kjenner på skolen, vil du også kunne få nye venner.

Jeg håper svaret mitt var noe til hjelp, og så håper jeg 10. klasse blir et bedre skoleår.»

Hilsen Jan Tore Sanner, kunnskapsminister (H)

