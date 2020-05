Da jeg var femten år, ble jeg for første gang engasjert i en frivillig organisasjon. Jeg hadde lenge hatt et brennende engasjement og var sint på verden fordi den var urettferdig. Men jeg visste ikke at jeg kunne gjøre noe for å gjøre den bedre.

Det var ved en tilfeldighet at jeg møtte Amnesty International for første gang, og derfra var det ingen vei tilbake: Å være med i en organisasjon gjorde at kampen for menneskerettighetene og for en bedre verden ikke føltes så umulig likevel.

Har en plikt

Den første saken jeg engasjerte meg ordentlig for, gjaldt den saudiarabiske samvittighetsfangen Raif Badawi. Han ble fengslet for å skrive om sekularisme og for å oppfordre til fri og liberal debatt. Han ble fengslet for å bruke ytringsfriheten sin. I dag har han vært fengslet i snart åtte år. I 2015 fikk han de første femti av de tusen piskeslagene som han også er dømt til.

Jeg begynte å skrive for å nå ut til flere om hvor viktig det er å engasjere seg for folk som Raif. Først i lokalavisen, så i Si ;D.

Det at jeg kunne bruke stemmen min uten å oppleve de samme konsekvensene som Raif Badawi og mange andre verden over, gjorde det tydelig for meg at vi som er så privilegerte har en plikt, og et ansvar, til å gjøre nettopp det: bruke stemmen vår for dem som ikke kan bruke sin.

Ikke ta rettigheter for gitt

I motsetning til da jeg var femten år, tror jeg ikke lenger at endringer skjer raskt, og at bare vi protesterer høyt nok så oppnår vi det vi vil. Jeg vet også at vi ikke kan ta noen rettigheter for gitt.

Men jeg tror at det er mange flere femtenåringer i dag som er bevisste på hva som skjer i verden og hvilken rolle de selv kan spille. Jeg tror at mange flere ungdommer sier ifra når de ser urett. Jeg tror ikke vi kommer til å nå målet i vår levetid, men jeg tror at vi sammen kan dytte verden i riktig retning.

Tre kjappe med Nancy Herz

Hvordan var det å skrive i Si ;D?

Det å skrive for Si ;D ga meg troen på at min stemme betyr noe. Det var i Si ;D at jeg senere skrev om menneskerettighetsbrudd som jeg selv hadde kjent på kroppen. Tidligere tekster ga meg motet til å gjøre det.

Er det noe du angrer på at du skrev eller ikke skrev?

Jeg har nok fortrengt de tekstene jeg har angret på at jeg har skrevet.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?

Vi kan sørge for å gi ungdom en tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover ved å vise at det er mange måter å engasjere seg på. Det er ikke alle som skal skrive innlegg, men alle kan uttrykke sitt engasjement på sin måte. Og så må beslutningstagere lytte til unge!

