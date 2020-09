Derfor vil vi i Høyre ha fraværsgrense på ungdomstrinnet

Oda Røhme Sivertsen (21) Leder for Hordaland Unge Høyre

Tina Emilie Revheim (15) Leder for Askøy Unge Høyre

En fraværsgrense på ungdomsskolen skal ikke straffe elevene, den skal straffe skoler og kommuner som ikke tar fraværet seriøst nok, skriver innsenderne. Berit Roald / NTB scanpix

Det er på tide at vi begynner å ta fatt på problemene i ungdomsskolen.

I et Si ;D-innlegg fra 2. september skriver Emma-Katrin Vanderloock Kleven at fraværsgrensen på ungdomsskolen straffer elevene. Vi mener derimot at strengere krav til fravær kan være akkurat det ungdomsskoleelevene trenger i dag.

Det er ingen tvil om at fraværsgrensen på videregående skole har vært en suksess. En rapport viser at fraværet har falt med omtrent 20 prosent, og at nedgangen gjelder for samtlige elevgrupper.

Partier på venstresiden omtalte grensen som en «dropout-garanti», men sannheten er at færre elever mister karakter i enkeltfag nå. Nå burde vi bruke samme metoder på ungdomsskolen.

Høyere fravær

Til tross for at det er obligatorisk å gå på ungdomsskolen, er fraværet der langt høyere enn det er på videregående skole. Sammenlignet med fraværet pr. elev på videregående, er det tre dager mer fravær pr. elev på ungdomsskolen.

Oda Røhme Sivertsen (21), leder for Hordaland Unge Høyre. Privat

Tina Emilie Revheim (15), leder for Askøy Unge Høyre. Privat

Én av ti elever på ungdomsskolen har mellom 15 og 30 dager med fravær, og fire prosent har over 30 dager. Det er altfor mye. Ungdomsskolen har stått for lenge i skyggen av videregående skole når det kommer til ny skolepolitikk.

Selv om skolene har ansvaret, er det elevene som straffes ved høyt fravær. De går glipp av undervisningstimer, lærer mindre på skolen og får et dårligere grunnlag til videregående skole.

Derfor må man innføre krav om fravær på ungdomsskolen slik at skoleeiere og kommuner blir nødt til å reagere. En fraværsgrense på ungdomsskolen skal nemlig ikke straffe elevene, den skal straffe skoler og kommuner som ikke tar fraværet seriøst nok.

Felles regler

Premisset for at det skal fungere å stille skoleeiere og kommuner ansvarlige, er at fravær må føres systematisk. Noen skoler er flinke på å reagere med en gang når en elev skulker, men mange ser gjennom fingrene på det. Å innføre en fraværsgrense vil gi konkrete regler for hvordan skoler skal håndtere skulk.

Det er på tide at vi begynner å ta fatt på problemene i ungdomsskolen også, og en fraværsgrense tar oss i riktig retning av det.

