Når barn under aldersgrensen får sosiale medier som Facebook, Snapchat eller Instagram, legger du merke til det.

De er ikke store nok til å håndtere sånne «møteplasser» med så mye press.

Ikke alle kjenner på presset i så ung alder, og noen vokser kanskje litt på det å holde på med noe ment for eldre folk.

Men aldersgrensen kom ikke med et uhell, men for å beskytte de som ikke er modne nok.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lett å lyve

Noen barn kan være 10, 11, og 12 år gamle, men fremdeles prøver de å være eldre enn de er.

Selv fikk jeg Snapchat på bursdagen min da jeg ble 13. Allerede da ble jeg møtt av at mange av de yngre vennene mine, oppførte seg som de var eldre på Snapchat.

Det er enkelt å lyve om alderen sin på nettet

I tillegg er det blitt et press om å ha sosiale medier, selv om du er under aldersgrensen.

Det er enkelt å lyve om alderen sin på nettet, og etter det kan du bare styre på som du vil. Unge jenter og gutter takler kanskje ikke presset like bra som de som er over aldersgrensen?

Tre grunner

Her er grunnene for aldersgrensen på sosiale medier:

– Det blir et stadig større press på ungdommer om å være perfekte og at alle skal se like ut. Et eksempel på dette er at jenter under 18 år plutselig må ha designervesker som skoleveske, nettopp fordi «alle andre» også har det.

– Jeg tror ikke de under 13 forstår hvor skadelig økt kroppspress og likhetspress egentlig kan være.

– Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Barn må få lov å være barn og ikke presses inn i ungdomslivet på sosiale medier før de er klare for det.

