Det viktigste temaet er glemt i valgomatene | Agnes Nordvik

Et av de største og viktigste temaene er fraværende i valgkampen. Jeg har tatt mange valgomater. Bistand nevnes kun i én av dem, og det er Aftenpostens.

Bistandsorganisasjonen Plan International Norge gjorde meg oppmerksom på dette.

Overtok jobben til Solveig Horne

Hverken NRK, TV2, VG eller Dagbladet stiller et eneste spørsmål om hvordan Norge skal hjelpe andre land best mulig.

Jeg er selv interessert i valget, selv om jeg ikke er gammel nok til å stemme.

Mandag forrige uke fikk jeg «overta» Solveig Hornes jobb som barne- og likestillingsminister.

Dette fikk jeg gjøre gjennom prosjektet #GirlTakeOver i regi av Plan International Norge.

Fikk snakke med politikere

Da fikk jeg sjansen til å fortelle henne om Plans arbeid for blant annet å unngå barneekteskap. Jeg er så glad for at jeg bor i et land hvor stemmen min blir hørt. Et land hvor jeg får snakke med politikere. Det unner jeg alle.

Jeg synes det er et minstekrav at bistand får en plass i valgomatene. Bistand er minst like viktig som formuesskatt og ulv.

Jeg synes at du skal finne ut hvordan vi i Norge kan hjelpe best mulig. For det bør være en av de avgjørende grunnene når du velger ditt part!

Godt valg!